¿Qué es ‘la vida es dura’? La campaña que invita a ver las tensiones del día a día de una manera positiva

Hershey's Con esta campaña, la marca abre un nuevo capítulo en la forma en que conecta con las personas. (Pixabay)

La vida del día a día puede ser dura, puede llegar a ser agobiante por diversos factores, pero siempre hay un momento dulce, un pequeño instante que puede ser la diferencia.

¿Qué es la campaña ‘la vida es dura’?

De esta forma, Hershey’s inicia una nueva etapa con “La vida es dura. Pero Hershey’s”, una campaña inspirada en esos momentos que todos conocemos como el tráfico que no avanza, la lluvia que cambia los planes, los pendientes que se acumulan o esos días que simplemente no salen como esperábamos.

Esas situaciones que forman parte de la experiencia de millones de mexicanos y que, aunque parecen pequeñas, pueden cambiar por completo cómo se siente una jornada.

“‘Hay algo muy humano detrás de esta campaña, y es que todos tenemos días en los que las cosas simplemente no salen como queremos y creo que ahí está también lo interesante del humor, pues nos permite reconocer que la vida a veces es complicada y el poder reírnos de situaciones que todos hemos vivido y encontrar en ellas ese pequeño giro que te cambia el ánimo. Eso es lo que queremos que la gente sienta cuando se encuentre con esta campaña”, señaló José Antonio Lie, director de Marketing de The Hershey Company para América Latina.

Esta iniciativa refleja una evolución en la manera en que se conecta con las personas y parte de una idea tan simple como universal: incluso en medio de los retos que presenta la vida diaria, siempre existe espacio para un momento que puede cambiar la perspectiva y ayudar a seguir adelante.

“La vida es dura. Pero HERSHEY’S’ representa una evolución en la manera en que queremos relacionarnos con las personas. Después de más de cinco décadas en México, entendemos que ser una marca relevante también significa saber leer lo que viven nuestros consumidores y formar parte de esas conversaciones cotidianas. Desde HERSHEY’S queremos conectar con esos momentos reales que todos experimentamos y recordar que, incluso cuando el día no sale como esperábamos, un pequeño momento de disfrute puede hacer la diferencia”, agregó.

Ahí es donde Hershey’s encuentra un nuevo rol, como ese pequeño apapacho que aparece cuando más se necesita y transforma una situación estresante en algo más llevadero.

“Hoy en día el reto que tenemos como marca es conectar de una manera emocional con nuestro público y de esta manera permanecer relevantes en el tiempo. Esta nueva campaña busca una conexión profunda, queremos que el consumidor se sienta identificado y que realmente logre ver nuestro producto como ése apapacho que lo inspira a continuar su día con una sonrisa y un toque de humor, siendo el humor uno de los elementos claves de esta nueva campaña y un poderoso habilitador de conexión para los mexicanos”, señalo José Antonio Lie, director de Marketing de The Hershey Company para América Latina de Hershey Mexico.

¿Donde se reflejará la campaña ‘La vida es dura’?

Con esta campaña, la marca abre un nuevo capítulo en la forma en que conecta con las personas. Durante los próximos meses, esta iniciativa cobrará vida en distintos espacios y formatos a través de medios masivos, contenido digital, colaboraciones con creadores, experiencias de marca y presencia en punto de venta.

Todo ello como parte de un ecosistema diseñado para acercar la campaña a las personas y convertirla en una experiencia que pueda verse, vivirse y compartirse.

Durante julio y agosto, Hershey’s lleva la campaña a las calles con experiencias inspiradas en esos momentos que todos hemos vivido alguna vez.

El lunes que arranca cuesta arriba, la lluvia que aparece justo cuando olvidaste el paraguas o el tráfico que parece no terminar nunca. Situaciones que forman parte de la rutina y que, por unos minutos, toman un rumbo distinto.

Para demostrarlo, Hershey’s convierte algunos de esos momentos en experiencias que podrán vivirse durante estos meses en distintos puntos de la ciudad:

Durante los próximos días, la campaña sumará nuevas colaboraciones, experiencias y talentos que ayudarán a ampliar esta conversación en distintos puntos del país.

Como adelanto, la campaña contará con la participación de algunas de las voces más reconocidas del entretenimiento y las redes sociales, entre ellas Paco de Miguel, Dani Valle, Fernanda Lecona, Juan Pablo Álvarez, Las Prez y Alexa Zuart, quienes se sumarán a esta conversación desde su propio estilo y sentido del humor. Una invitación abierta a descubrir que incluso los días más ordinarios pueden guardar algo inesperado.