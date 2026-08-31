Exatlón México 2026, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 31 de agosto? Conoce quién gana Exatlón México hoy, así como el horario especial para esta semana (Exatlón México)

Continúa la competencia en Exatlón México y este lunes se volverá a disputar la Villa 360, por lo que aquí te compartimos quién gana hoy.

Tras la eliminación de Anaid Torres del equipo Rojo, los atletas llegan a la competencia de este lunes listos para ganar una de las competencias más importantes de Exatlón México: la Villa 360.

Del mismo modo, este lunes será especial, pues dará inicio la Semana Colosal, en donde únicamente por una semana Exatlón México tendrá una duración de 4 horas.

¿Quién gana la Villa 360 hoy, lunes 31 de agosto, en Exatlón México?

Con los Azules dominando la primera semana de Exatlón México, los Rojos se encuentran desesperados por ganar la Villa 360 y recuperarse de la salida de Anaid Torres.

No obstante, los Azules se encuentran listos para defender la Villa 360 y continuar con las amenidades que esta ofrece a los atletas.

Mientras que algunos spoilers y rumores señalan que el ganador de hoy en Exatlón podría ser el equipo Rojo, recuerda que al tratarse de supuestas filtraciones, el resultado final puede ser diferente, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo para conocer al ganador de hoy.

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo hoy

A partir de este lunes 31 de agosto y hasta el viernes 4 de septiembre, Exatlón México tendrá un horario especial, debido a que el reality durará 4 horas.

Por lo que este lunes, Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas y finalizará a las 22:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir la transmisión en vivo del reality a través de Azteca Uno y Disney+.

¿Cuáles son los participantes de Exatlón México 2026?

Tras la salida de Anaid Torres después de ser eliminada, estos son los participantes que continúan en la competencia de Exatlón México:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Erick Segura

Rojos