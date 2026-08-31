Calendario astronómico de septiembre: ¿Cuándo es la Luna de la Cosecha? Conoce qué significa la Luna de la Cosecha, cuándo es y otros eventos astronómicos de septiembre (Unsplash)

Septiembre llega con grandes eventos astronómicos, desde la Luna de la Cosecha hasta el equinoccio de otoño; esto es todo lo que debes saber para disfrutar de ellos.

Para quienes disfrutan de ver la Luna, en septiembre podrán observar la luna llena, también conocida como la Luna de la Cosecha, la cual solo ocurre una vez al año, por lo que no te la puedes perder.

¿Por qué se le llama “Luna de la Cosecha”?

Se le llama Luna de la Cosecha a la luna llena que se encuentra más cerca del equinoccio de otoño. Además, también recibe este nombre debido a que, durante esta época del año, este satélite natural sale después de la puesta del Sol, lo que en el pasado permitía que los agricultores pudieran trabajar más tiempo.

Cabe señalar que la Luna de la Cosecha no siempre ocurre en septiembre; de hecho, en 2028, esta ocurrirá en octubre.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna de la Cosecha 2026?

Podrás ver la Luna de la Cosecha el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 18:29 horas, tiempo del Centro de México, momento en el que comenzará a salir por el horizonte.

Calendario completo de fases lunares en septiembre

Como parte de los eventos astronómicos de este mes, aquí te compartimos el calendario lunar de septiembre de 2026, para que no te pierdas ninguna de las fases lunares:

Cuarto menguante: 4 de septiembre

4 de septiembre Luna nueva: 11 de septiembre

11 de septiembre Cuarto creciente: 18 de septiembre

18 de septiembre Luna llena (Luna de la Cosecha): 26 de septiembre

Calendario astronómico completo de septiembre 2026: Todos los eventos del mes

Además de la Luna de la Cosecha, estos son los otros eventos astronómicos que podrás disfrutar a lo largo de septiembre: