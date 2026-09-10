¿Comprar o seguir reparando? Las señales de que una empresa necesita renovar sus equipos de impresión

En muchas empresas, las impresoras permanecen en operación durante años. Mientras sigan encendiendo y produciendo documentos, puede parecer lógico prolongar su vida útil mediante reparaciones y mantenimiento.

El problema es que un equipo funcional no siempre es un equipo rentable.

Las fallas recurrentes, los consumibles costosos, la lentitud y la falta de compatibilidad con procesos digitales pueden convertir una impresora antigua en una fuente constante de gastos y pérdidas de tiempo.

Por ello, antes de autorizar una nueva reparación conviene analizar si realmente sigue siendo conveniente conservar el equipo o si ha llegado el momento de sustituirlo.

Cuando las reparaciones dejan de ser excepcionales

Toda impresora requiere mantenimiento.

El problema comienza cuando las intervenciones técnicas dejan de ser ocasionales y se convierten en parte habitual de la operación.

Atascos frecuentes, problemas con rodillos, errores de alimentación de papel, fallas de impresión o componentes que deben sustituirse constantemente pueden indicar que el equipo está llegando al final de su ciclo útil.

Cada reparación debe evaluarse no solamente por su costo directo.

También importa cuánto tiempo permanece detenido el equipo y cuántas personas dependen de él.

Si una impresora compartida deja de funcionar durante varias horas, el impacto puede extenderse a áreas administrativas, contabilidad, ventas, recursos humanos o atención a clientes.

En ese contexto, mantener un equipo antiguo puede resultar más caro de lo que muestra una factura de servicio técnico.

El costo de los consumibles también debe formar parte del análisis

Otro indicador importante es el gasto asociado al tóner, cartuchos y demás consumibles.

Con el paso del tiempo, algunos modelos pierden disponibilidad en el mercado o utilizan consumibles con rendimientos inferiores a los de generaciones más recientes.

Por esta razón, una impresora que ya fue completamente amortizada puede seguir generando un costo elevado por página.

El análisis debería considerar cuánto cuesta imprimir durante un periodo completo.

Por ejemplo, una diferencia aparentemente pequeña en el costo por página puede representar una cantidad importante cuando una empresa imprime varios miles de documentos mensualmente.

Además, conviene considerar la frecuencia con la que deben reemplazarse componentes como tambores, unidades de imagen, kits de mantenimiento y otros elementos sujetos a desgaste.

El precio de compra de una impresora es solamente una parte de su costo real.

La lentitud también tiene un precio

No todos los costos aparecen directamente en la contabilidad.

Una impresora que tarda demasiado en procesar documentos, requiere reinicios frecuentes o necesita atención constante de los empleados también genera un costo operativo.

Cinco minutos perdidos pueden parecer irrelevantes.

Pero si el mismo problema ocurre varias veces al día y afecta a diferentes personas, la suma puede convertirse en horas de productividad desperdiciadas cada mes.

El impacto aumenta en áreas que dependen de documentos físicos para completar procesos.

Facturas, contratos, expedientes, órdenes internas, reportes o documentos para firma siguen formando parte de las actividades cotidianas de numerosas organizaciones.

Por ello, la velocidad no debe medirse únicamente en páginas por minuto.

También debe evaluarse la capacidad del equipo para completar el trabajo sin interrupciones.

Tener varios equipos no siempre significa tener una mejor infraestructura

Durante años fue habitual encontrar en una misma oficina una impresora, un escáner y una copiadora funcionando de manera independiente.

Esa estructura puede generar duplicidad de mantenimiento, mayor consumo eléctrico y necesidad de administrar varios dispositivos.

Por esa razón, muchas organizaciones están concentrando tareas dentro de impresoras multifuncionales capaces de imprimir, copiar y digitalizar desde un mismo equipo.

La ventaja no se limita al espacio físico.

Un dispositivo correctamente dimensionado puede facilitar la administración de documentos, reducir el número de equipos instalados y simplificar ciertas tareas rutinarias.

Sin embargo, la renovación tampoco debe realizarse únicamente porque existe una tecnología más reciente.

La decisión debe responder a una necesidad operativa concreta.

La digitalización cambió lo que las empresas necesitan de una impresora

Durante mucho tiempo, la función principal de estos equipos era producir documentos en papel.

Actualmente, una parte importante de su utilidad está relacionada con el proceso inverso: convertir documentos físicos en información digital.

Escanear contratos, enviar documentos directamente a una carpeta de red o compartir archivos mediante correo electrónico puede formar parte del flujo normal de una oficina.

Cuando un equipo antiguo carece de estas funciones, los empleados suelen compensarlo mediante procesos adicionales.

Un documento puede tener que escanearse desde otro dispositivo, guardarse en una memoria, transferirse a una computadora y finalmente enviarse.

Cada paso adicional aumenta el tiempo necesario para completar una tarea.

Por esa razón, la capacidad de integración con los procesos digitales de la empresa debería formar parte de cualquier análisis de renovación.

También existen señales relacionadas con seguridad y compatibilidad

La infraestructura tecnológica empresarial cambia constantemente.

Sistemas operativos, redes, protocolos de comunicación y políticas de seguridad evolucionan, mientras que algunos equipos permanecen sin actualizaciones durante años.

Esto puede generar problemas de compatibilidad o dificultades para instalar controladores en computadoras nuevas.

En organizaciones con políticas de seguridad más estrictas también es necesario considerar cómo se gestionan los documentos enviados a impresión o almacenados temporalmente por los dispositivos.

Una impresora moderna conectada a una red debe ser tratada como cualquier otro equipo tecnológico dentro de la organización.

Por ello, la posibilidad de recibir actualizaciones, administrar accesos y mantener compatibilidad con la infraestructura existente puede ser tan importante como su capacidad de imprimir.

¿Cómo saber si ya es momento de sustituirla?

No existe una antigüedad exacta a partir de la cual todas las impresoras deban reemplazarse.

El momento adecuado depende de su uso, mantenimiento y del tipo de operación de cada empresa.

Sin embargo, existen algunas señales que deberían provocar una revisión:

las reparaciones son cada vez más frecuentes;

el costo anual de mantenimiento continúa aumentando;

los consumibles son difíciles de conseguir o demasiado costosos;

el equipo provoca interrupciones recurrentes;

su velocidad ya no corresponde al volumen de trabajo;

no permite realizar funciones que la empresa necesita regularmente;

presenta dificultades para trabajar con computadoras o sistemas actuales;

existen varios dispositivos que podrían consolidarse en uno solo.

La presencia de una sola de estas señales no necesariamente justifica una sustitución inmediata.

Cuando varias aparecen simultáneamente, continuar reparando puede dejar de ser la alternativa más económica.

Renovar tampoco significa comprar el equipo más costoso

Uno de los errores que pueden cometerse durante la renovación es asumir que un equipo de mayor capacidad siempre será una mejor inversión.

Una pequeña oficina probablemente no necesita una máquina diseñada para producir decenas de miles de páginas mensuales.

De la misma forma, una empresa con un volumen elevado puede terminar gastando más si intenta operar utilizando un equipo diseñado para necesidades básicas.

La elección debería considerar el número de usuarios, el volumen mensual, el tipo de documentos, la necesidad de color, la frecuencia de digitalización y el entorno de red.

Dimensionar correctamente el equipo permite evitar tanto una inversión excesiva como problemas de capacidad en el futuro.

Reparar o renovar debe ser una decisión financiera

La pregunta no debería ser simplemente si una impresora todavía puede repararse.

La pregunta es si vale la pena seguir haciéndolo.

Un equipo antiguo puede continuar funcionando durante años y, al mismo tiempo, consumir más recursos de los que una empresa debería destinarle.

Por eso, mantenimiento, consumibles, tiempo improductivo y capacidad tecnológica deben analizarse conjuntamente.

En algunos casos, una reparación seguirá siendo la decisión más lógica.

En otros, mantener el equipo solamente aplaza una inversión que terminará siendo inevitable.

La renovación tecnológica tiene mayor sentido cuando responde a números y necesidades operativas concretas, no únicamente a la antigüedad del dispositivo.

Al final, una impresora empresarial debería cumplir una función sencilla: facilitar el trabajo. Cuando comienza a generar más problemas de los que resuelve, probablemente ha llegado el momento de reconsiderar su lugar dentro de la oficina.