17 ago 2026 - 05:38 PMLogo La Crónica
Bienestar

A los hábitos como respetar horarios y limitar el uso de pantallas antes de acostarse, se suma un elemento clave: el espacio donde se descansa

Cómo crear el dormitorio ideal para descansar

Por Redacción Crónica
El espacio donde se descansa es un elemento clave

Dormir bien va más allá de sumar ocho horas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantener una rutina constante y un entorno adecuado son factores determinantes para la salud física y mental.

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A los hábitos como respetar horarios fijos para dormir y limitar el uso de pantallas antes de acostarse, se suma un elemento clave: el espacio donde se descansa. Ajustes menores en el dormitorio pueden mejorar de forma significativa la calidad del sueño.

Estas son cinco recomendaciones para optimizar el dormitorio:

1. Ubicación estratégica de la cama

La distribución del mobiliario influye en la continuidad del descanso. Colocar la cama junto a ventanas hacia avenidas transitadas o en zonas con corrientes de aire expone a ruido, luz exterior y cambios de temperatura.

Se recomienda ubicarla en una pared interior, lejos de puertas y electrodomésticos.

2. Priorizar textiles de fibras naturales

Materiales como algodón o lino permiten la circulación del aire y disipan el calor corporal, especialmente en noches cálidas. Las telas sintéticas, en contraste, retienen humedad y calor.

Optar por ropa de cama y pijamas de fibras naturales ayuda a mantener un microclima estable.

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3. Considerar la dinámica del hogar al elegir colchón

El soporte ideal depende de cada hogar. Quienes comparten cama con pareja, hijos o mascotas necesitan dimensiones que reduzcan la transferencia de movimiento.

La postura al dormir y la complexión también influyen en la firmeza requerida.

En hogares con mascotas, es importante asignarles un espacio propio y mantener la higiene para evitar alérgenos.

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Para la renovación, la Gran Venta del Colchón de Elektra, vigente del 11 al 31 de agosto con hasta 60% de descuento, ofrece opciones de marcas como Spring Air, con materiales enfocados en higiene, soporte y durabilidad.

4. Elegir almohada según la postura

Una almohada inadecuada afecta la alineación de columna y cuello y provoca tensión muscular.

Quienes duermen de lado requieren mayor altura para compensar el espacio del hombro; quienes duermen boca arriba, menor grosor.

Por pérdida de firmeza con el uso, es necesario revisarlas y reemplazarlas periódicamente.

5. Reservar el dormitorio solo para el descanso

El cerebro asocia espacios con actividades. Trabajar o ver televisión en la cama dificulta la desconexión.

Destinar la habitación principalmente a dormir facilita asociarla con calma e inducción al sueño.

Acondicionar el dormitorio es una inversión en bienestar. Para quienes buscan actualizar sus elementos de descanso, esquemas como el Préstamo Elektra facilitan el acceso a estas soluciones para el hogar.