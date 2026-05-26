Natura tiene estos descuentos durante el Hot Sale 2026, ¿cuáles son?

Natura Natura tiene descuentos en diversos productos esta semana de Hot Sale. (Especial)

El Hot Sale 2026 está iniciando, las marcas muestran sus mejores ofertas, por lo que el skincare, el autocuidado y la belleza son tres de las categorías más buscadas entre los consumidores, por lo que Natura decidió lanzar ofertas imperdibles en estas fechas.

¿Cuáles son las secciones más buscadas de Natura?

En este Hot Sale 2026 la marca tiene grandes ofertas disponibles para toda la familia, pero hay categorías que tienen especial atención y son las más buscadas por los compradores de la marca.

Ahora, Natura tiene grandes descuentos para la temporada de Hot Sale 2026, donde el skincare, el autocuidado y la belleza son los protagonistas de esta temporada.

¿Qué ofertas tiene Natura en el Hot Sale 2026?

Para todos aquellos que buscan aprovechar promociones y beneficios en belleza, bienestar y cuidado personal, Natura tiene a través de su tienda en línea ofertas, como el 25% de descuento si eres cliente nuevo, al colocar el código APPNATURA25, pero ojo, sólo es en línea.

En la categoría de Cuidado Diario, los fans de estos productos pueden obtener hasta un 15 % de descuento al hacer efectivo su pago en línea.

También hay una selección de 30 % de descuento en productos seleccionados, el outlet tiene también mercancía con hasta el 60 % de descuento.

Una de las ofertas que todo mundo esperaba es el 2x1 en todos los perfumes y fragancias y será por tiempo limitado, por lo que tienes que apartar tus favoritos en la canasta y con las promociones bancarias que existen, desde 6 y hasta 12 meses sin intereses.

Además, con cada compra te llevas un regalo que puede ser un producto de gama media hasta uno de lujo, todo depende del monto que ingreses en tu carrito de compra.

En compras de 1,299 pesos o mayores el envío es gratis, por lo que no hay pretexto para que disfrutes de los mejores productos que hay disponibles de Natura en este Hot Sale 2026.

Ojo, las líneas Tododia y Ekos, reconocidas por ofrecer productos enfocados en hidratación y cuidado diario también tendrán ofertas exclusivas, por lo que debes ingresar al link de la tienda en línea.

Finalmente, el Hot Sale tendrá al self-care evolucionando, tomando relevancia y formando parte de un estilo de vida más consciente y conectado con el bienestar con Natura.