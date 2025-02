Mirka Bertozzi: Una vida entre colores, catrinas y pasión por el arte

Mirka Bertozzi en su galería de arte Crédito: Galería Bertozzi

Mirka Bertozzi es una artista mexicana cuya obra se distingue por su explosión de colores, su profunda conexión con la cultura mexicana y su enfoque en la figura femenina. Con una trayectoria que abarca desde exposiciones en México hasta participaciones en la Bienal de Venecia, Mirka ha logrado consolidarse como una voz única en el mundo del arte contemporáneo. En esta entrevista, nos adentramos en su vida, su proceso creativo y su visión sobre el arte y la mujer.

Mirka Bertozzi participó en la publicación "Mujeres Mexicanas en el Arte" Crédito: Galería Bertozzi

Los inicios: El color como vocación

Crónica: Mirka, cuéntanos cómo comenzó tu amor por el arte. ¿Desde cuándo supiste que querías dedicarte a esto?

Mirka Bertozzi: Desde muy pequeña. Tendría unos cinco o seis años cuando ya buscaba los colores y hacía muchas pinturas. Recuerdo que participé en un concurso en la Latino de México, donde gané el primer lugar. Era un dibujo sobre el mar y un niño, algo así como “El niño y la mar”. Desde ahí, siempre seguí pintando, aunque terminé estudiando administración de empresas por mi familia. Mi madre siempre me apoyó, pero en esa época se pensaba que el arte no daba de comer (risas). Sin embargo, con su apoyo, empecé a exponer en restaurantes y a explorar mi pasión.

Crónica: ¿Cómo fue ese primer acercamiento formal al arte?

Mirka Bertozzi: Mi mamá me llevó a una academia después de que mi papá falleció. Le dijeron que pintar la relajaría, y yo, siendo una niña, me uní. Pinté una manzana y, al final, el profesor le dijo a mi mamá: “Ella es la que debe pintar, tiene el don”. Así que, aunque soy autodidacta, ese fue mi primer impulso.

Pinturas de Mirka Bertozzi Crédito: Mirka Bertozzi

La catrina: Un símbolo de identidad

Crónica: Tu obra está muy ligada a las catrinas. ¿Cómo surgió esta conexión?

Mirka Bertozzi: Todo comenzó hace quince años, cuando me casé y empecé a visitar Aguascalientes durante la Feria de las Catrinas. Me fascinó ver a las mujeres y jovencitas desfilando con esos trajes tan elaborados. Desde entonces, en mi familia nos vestimos de catrinas cada 1 y 2 de noviembre, regalamos dulces a los niños y nos tomamos fotos. Es una tradición que se convirtió en mi sello artístico. Empecé a pintar catrinas y ahora son una parte fundamental de mi obra.

Crónica: Además de las catrinas, ¿qué otras influencias tiene tu obra?

Mirka Bertozzi: Me inspiré mucho en José Royo, un artista español conocido por su pincelada fluida. Él pinta mujeres con una belleza espectacular, y eso me influenció para enfocarme en la figura femenina. La mujer es mi tema principal porque creo que hacemos muchísimo y no siempre somos valoradas. Somos madres, esposas, psicólogas, y a veces no se nos da el espacio que merecemos. Por eso, en mi obra hay mujeres de diferentes culturas: eslovenas, geishas, españolas… Cada una representa una historia y una lucha.

El arte como terapia y pasión

Crónica: Háblanos de tu proceso creativo. ¿Cómo es un día en tu estudio?

Mirka Bertozzi: (Ríe) Bueno, cuando mis hijos eran pequeños, pintaba en el baño porque no tenía otro espacio. Cerraba la puerta con candado y me sentaba en la taza del baño a pintar. Después, mi mamá me dio un local donde pude montar mi estudio. Ahí me pasaba horas, desde las siete de la noche hasta las tres o cuatro de la mañana. Era mi momento de felicidad, mi apogeo creativo.

Crónica: ¿Qué significa para ti el color en tu obra?

Mirka Bertozzi: El color es mi esencia. Desde pequeña, siempre me ha gustado. Mi arte es colorido, vibrante, lleno de vida. Creo que el color transmite emociones y, en mi caso, refleja la calidez de México. Cuando expongo en el extranjero, la gente se sorprende por la intensidad de los colores. En países como Italia, donde el arte tiende a ser más tenue, mi obra llama mucho la atención.

Obras de Mirka Bertozzi Crédito: Mirka Bertozzi

Mujer y arte: Rompiendo estereotipos

Crónica: Como mujer artista, ¿cómo has vivido el desafío de abrirte camino en un mundo tradicionalmente dominado por hombres?

Mirka Bertozzi: Es un reto constante. Una vez, un colega me dijo: “No es tan difícil ser famoso”. Le pregunté cuántas horas dedicaba a su estudio, y él respondió que unas 16 horas al día. Le dije: “Yo tengo que usar horas de sueño para pintar, porque el resto del tiempo lo dedico a mi familia y a otras responsabilidades”. Como mujeres, tenemos que equilibrar muchos roles, pero eso no nos detiene. Creo que es importante abrir camino para otras mujeres y demostrar que el arte no tiene género.

Crónica: ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de artistas?

Mirka Bertozzi: Que practiquen mucho y no busquen la aprobación de los demás. El arte es una expresión personal, y lo más importante es disfrutar el proceso. A veces, los jóvenes se bloquean porque alguien les dice que no son buenos, pero todos tenemos la capacidad de crear. La práctica hace al maestro, y si encuentras tu pasión, no hay límites.

Obras de Mirka Bertozzi Crédito: Mirka Bertozzi

Proyectos futuros y reflexiones finales

Crónica: ¿Qué planes tienes para este año?

Mirka Bertozzi: Próximamente, expondré en el Art Fest de Querétaro y estoy planeando una exposición en Japón. También espero volver a Dubái, donde tuve una experiencia maravillosa el año pasado. Además, seguimos trabajando en el tercer libro de arte en el que participo junto a otras artistas. Es un proyecto que nos llena de orgullo porque representa la fuerza de las mujeres en el arte.

Crónica: Finalmente, ¿qué significa para ti el arte?

Mirka Bertozzi: El arte es mi vida, mi terapia, mi forma de conectar con el mundo. Es un lenguaje universal que trasciende barreras y nos permite expresar lo que a veces no podemos decir con palabras. Para mí, pintar es respirar, es vivir.

Mirka Bertozzi es un ejemplo de perseverancia, talento y pasión. Su obra no solo embellece espacios, sino que también cuenta historias, celebra la cultura mexicana y honra a la mujer. Sin duda, su legado seguirá inspirando a generaciones futuras.

Conoce más sobre Mirka a través de la página web de Galería Bertozzi.