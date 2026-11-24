Temporada 2026 —

Temporada 2026 Los primeros solistas Elisa Ramos y Alejandro Mendoza junto a la maestra Tihui Gutiérrez, durante la presentación de la Temporada 2026 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional (Gerardo González Acosta)

La Compañía Nacional de Danza (CND) anunció la Temporada 2026 del clásico ballet El Cascanueces en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, del 18 al 23 de diciembre, que con esta edición llega al 25 Aniversario de su implementación.

En conferencia de prensa, la maestra Tihui Gutiérrez, y los primeros solistas, Elisa Ramos y Alejandro Mendoza, dijeron que este espectáculo está consolidado como una entrañable tradición navideña en el país.

Dijo a Crónica que la vigencia de la obra durante 25 años se debe a que “es universal porque apela a toda la experiencia humana a lo largo del tiempo”, como las problemáticas sociales de la desigualdad, diferencia de clases, y estereotipos culturales.

Añadió que El Cascanueces es perfecta y eterna gracias a la combinación del cuento de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, la partitura de Piotr Ilich Chaikovski, y la coreografía de Lev Ivanov, lo que permite infinitas interpretaciones al tratar sobre la historia de la humanidad.

Cascanueces Temporada 2026 La maestra Tihui Gutiérrez explico a Crónica la vigencia universal de El Cascanueces, montaje que ha reunido a más de un millón 100 mil espectadores desde 2001. (Gerardo González Acosta)

“Esta cualidad atemporal es la razón por la cual la obra sigue vigente y con una alta demanda espontáneapor parte del público año tras año”, afirmó con cautela.

La maestra sabe lo que habla pues han transcurrido 45 navidades desdes aquel 2 de diciembre de 1980, cuando El Cascanueces fue presentado por primera vez en el Palacio de Bellas Artes con la CND.

Luego, en 2001, fue trasladado al Auditorio Nacional, donde desde entonces es presentado cada temporada navideña; Hasta el 2025 logró convocar ya más de un millón 100 mil espectadores, reveló.

Tihui Gutiérrez resaltó “el privilegio de la Compañía Nacional de Danza (CND) de actuar como un museo en movimiento que conserva y presenta estas obras clásicas y universales para todo el público de México”.

Se trata de bailarines de la CND, estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Nuevo León.

La compañía estará bajo la dirección artística de Erick Rodríguez, y la OTBA será dirigida por la maestra española Julia Cruz.

Mientras que la coreografía está a cargo de James Kelly; escenografía, de Laura Rode; iluminación, de Adriana Beatty; vestuario, de Carlo Demichelis, y la dirección orquestal, de Enrique Patrón de Rueda.

Los artistas Ramos y Mendoza compartieron sus experiencias personales desde sus inicios infantiles en la producción hasta alcanzar los roles principales, como en una tierna historia de sueños por alcanzar y superación personal.

El cascanueces reúne en su nueva edición a 240 artistas en escena y cuenta con música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA).

Hada del Azúcar, Disciplina y Legado Generacional

Cascanueces Temporada 2026 Elisa y Alejandro, bailarines de la Compañía Nacional de Danza ejecutan un fragmento de El Cascanueces sobre el escenario del Auditorio Nacional. (INBAL)

En el escenario del Auditorio Nacional, habilitado magistralmente para la conferencia de prensa, Elisa Ramos recordó con emoción sus inicios hace 25 años desde que era estudiante, con la interpretación de un angelito y un ratón con su enorme máscara y cola.

Compartió con los periodistas lo significativo de haber iniciado a tan corta edad sin imaginar que años más tarde se convertiría en la bailarina principal.

Dijo que este 25 aniversario de El Cascanueces celebra el conocimiento transmitido de generación en generación por maestros, bailarines, directores y tramoyistas, “todos unidos con la intención de hacer feliz al público”.

Ramos comparó la interpretación recurrente de su personaje con una “receta de cocina, donde cada función se añaden distintos elementos, como la pareja de baile o el estado físico, que hacen que cada presentación sea nueva y única”.

Al hablar sobre su preparación y cuidado corporal, explicó que complementa la clase diaria de danza y los ensayos con prácticas como Pilates, Gyrotonic y Fisioterapia preventiva para cuidar su cuerpo y adaptarlo a sus necesidades actuales.

Reveló que su momento preferido en la obra es el Pas de Deux (Paso de Dos) del Hada del Azúcar y su Caballero “por su majestuosa música, además de la escena del Reino de las Nieves; el único personaje que me quedó pendiente por interpretar fue La Colombina”.

El Caballero, Formación Pública y Rigor Técnico

Por su parte Alejandro Mendoza dijo que El Cascanueces representa toda su vida artística, pues ingresó a la producción desde los 11 años mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.

Expresó que a lo largo de los años interpretó roles de ratón, soldado, cañonero y el propio Cascanuecesantes de llegar al rol estelar.

Expresó con firmeza en su voz orgullo por haberse formado en la educación pública de danza en México y desarrollarse profesionalmente en la Compañía Nacional de Danza.

Enseguida definió como “un regalo y un honor presentarse en el Auditorio Nacional ante 10 mil espectadores”; dijo que la preparación gradual desde la niñez les provee del aplomo necesario para afrontar este majestuoso escenario, que hoy también fue experimentado por los periodistas de la fuente cultural.

Mendoza señaló que “el personaje del Caballero requiere un alto nivel de control técnico y gran resistencia física para ejecutar el Pas de Deux, las variaciones y la coda”.

Concordó con Elisa Ramos en que el Paso de Dos del segundo acto es de sus piezas clásicas favoritas, y guarda un cariño entrañable por la escena de la batalla contra los ratones, aunque se quedó “con las ganas de interpretar al personaje del Moro”.

Emblema Decembrino para todo México

Cascanueces Temporada 2026 Clara y Drosselmeyer bailaron magistralmente frente a los periodistas de Cultura, sobre el escenario del Auditorio nacional; una experiencia única! (Gerardo González Acosta)

Sobre la posibilidad de llevar El Cascanueces del Auditorio Nacional a otros estados del país o incluso al extranjero, Tihui Gutiérrez explicó que mover una producción de esta magnitud, que integra bailarines de la CND, niños y estudiantes de la escuela, y la OTBA en vivo, resulta logísticamente muy complicado y sumamente costoso.

Debido a esta exigencia logística, la producción mantiene su compromiso anual de presentarse en el Auditorio Nacional como un “emblema decembrino de la Ciudad de México”.

Reveló que esto desarrolló un fenómeno positivo en el que personas de toda la República Mexicana viajan a la capital expresamente para vivir la experiencia de El Cascanueces.

Boletos y Fechas

Cascanueces Temporada 2026 La joven intérprete de Clara sonríe en el escenario del Auditorio Nacional, espacio donde niñas, niños y estudiantes inician su camino profesional junto a la CND. (Gerardo González Acosta)

Para la temporada 2026 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional, fueron programadas 7 funciones, que serán implementadas durante la época navideña del 18 al 23 diciembre, que al mismo tiempo son la celebración de los 25 años de la producción en este recinto.

La inversión en los boletos va de 441 a 2 mil 520 pesos, disponibles en las taquillas del Auditorio Nacional, sin cargo extra, y a través del sistema Ticketmaster.

El Cascanueces celebra 25 años en el Auditorio Nacional con 240 artistas en escena