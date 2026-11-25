FIL El embajador de Italia en México, Alessandro Modiano.

La participación de Italia como país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026 es parte de una estrategia para fortalecer la relación con México, según explica el Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano.

“Esto empezó hace tres años, cuando celebramos los 150 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países”, relata en conferencia para dar detalles de la participación que tendrán en la 40° FIL Guadalajara, que comienza este sábado 28 de noviembre.El Embajador recuerda que fue en aquel aniversario binacional que se organizaron las “iniciativas para celebrar este gran evento”.

“Fue el resultado de una reflexión que se hizo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, de algunos números muy importantes en la relación entre estos dos países, también una respuesta a la tensión geopolítica desatada por algunas decisiones de algunos grandes países, lo que empujó a Italia en particular a seleccionar unos países prioritarios en términos de inversión y de perspectiva por los próximos años, entre los cuales se encuentra México”, ahonda.

Para el funcionario italiano, la FIL tiene dos tipos de importancia. Por un lado, el negocio editorial; por otro, es una medida que permite presentarse culturalmente en México“El sector editorial en Italia es el segundo sector, por importancia, de la industria cultural italiana y vale más de 3 millones de euros, o sea, una cifra importante. Estamos intentando internacionalizar más este sector y defender la importancia de este sector. El mercado editorial italiano es el cuarto en Europa y el sexto en el mundo”, detalla.

En el marco de la visita del Ministro de Cultura en México, a partir de los siguientes días, Italia donará 600 libros a la Biblioteca Vasconcelos. El funcionario visitará el Museo de Antropología junto al director del INAH y del Museo; y se reunirá con la Secretaria de Cultura del Gobierno de México.

ITALIA EN GUADALAJARA

Una Italia contemporánea es la que llegará a partir de este fin de semana a la Expo Guadalajara.“Una fotografía de lo que es Italia en este momento”, define el Embajador Alessandro Modiano.“Italia es muy famosa, como México, por su historia, por su arqueología y también por escritores del pasado muy famosos, muy importantes. Estamos haciendo un esfuerzo para que en esta edición se pudiera presentar, digamos, el panorama de algunos escritores contemporáneos, algunos muy jóvenes, también que hubiera un porcentaje equilibrado entre mujeres y hombres”, adelanta.Además de las presentaciones literarias e invitados como Alessandro Baricco, Andrea Bajani, Federica Manzon, Daniela Marcheschi, Bruno Arpaia, Paolo Pecere, Milo Manara, Laura Pugno, Giordano Bruno Guerri, Alessandro Masi o Alessandro Campi, entre otros, el país invitado ofrecerá una serie de 15 exposiciones - sobre Caravaggio, Etruscos, arte contemporáneo, por ejemplo- y actividades artístico-culturales durante la FIL Guadalajara 2026.

El italiano Nico Lopez Bruchi realizará un mural concebido para Guadalajara; en el Pabellón Italia (1,200 metros cuadrados) se reunirán 43 editoriales y un Café literario como principal punto de encuentro; y habrá varios contenidos en torno a la figura de Pinocchio, que el Embajador considera importante porque enseña a los niños la importancia de los libros, “de leer y disfrutar las imágenes” y porque desde el punto de vista económico (el negocio) funciona muy bien.

“Si vamos a ver los números del sector editorial italiano, en los últimos años la literatura para niños crece más rápidamente que los otros sectores”, comenta el Embajador.

Agrega que se trata de un sector que anda muy bien y Pinocho es el típico ejemplo, “un símbolo internacional y vamos a tener también una exhibición sobre Pinocho en Guadalajara, que después va a venir acá a Ciudad de México, porque son los 200 años de la muerte de Collodi, el escritor”.

También destaca un homenaje a Umberto Eco y un encuentro a cargo de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, que tiene algunos instrumentos financieros para apoyar la traducción de libros mexicanos en italiano, “para que después puedan insertarse en el mercado italiano”.

“Todos sabemos que lo editorial es un mercado evidentemente amenazado por el desarrollo tecnológico, pero en Italia sigue siendo un mercado muy significativo en términos de negocio, creo que hay que hacer un esfuerzo para proteger el mercado del libro, el mercado editorial, porque seguimos pensando que es un instrumento extremadamente importante de difusión de la cultura y de estrechamiento entre los lazos”, ahonda.

Además de los 58 intelectuales invitados de la comitiva italiana, entre los 900 autores invitados a la 40° FIL, destacan nombres como Isabel Allende, Siri Hustvedt, Karl Ove Knausgård, R. F. Kuang, Fernanda Trías, Joe Abercrombie, Laura Restrepo Gioconda Belli (ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026), Eduardo Matos Moctezuma, Valeria Luiselli y María Baranda.

También participarán artistas como Isaac Hernández, Julieta Venegas y Levante.Para más información sobre el programa de la 40° Feria Internacional del Libro de Guadalajara ingresa en la página oficial www.fil.com.mx

MÁS ALLÁ DE LA CULTURA

El Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano informa que hay proyectos que Italia está implementando conjuntamente con las autoridades de seguridad mexicana que están funcionando muy bien y que “diría hacen parte de esta gran partnership entre los dos países”.

“Italia empezó desde hace décadas a identificar medidas para enfrentar el crimen organizado y ahí tenemos con México un intercambio de experiencias extremadamente positivo porque Italia empezó antes, está un poquito más adelante. Entonces, hay un gran interés en desarrollar este sector”, añade.