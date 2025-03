La soprano Barbara Hannigan, Queen y Herbie Hancock ganan premio Polar de música

Premio. La soprano Barbara Hannigan. (La Phil)

La banda de rock británica Queen, el pianista de jazz estadounidense Herbie Hancock y la soprano y directora de orquesta canadiense Barbara Hannigan han sido distinguidos este martes en Estocolmo con el premio Polar, considerado el ‘Nobel’ de la música.

El jurado destacó en el fallo que Queen “es una de las bandas más icónicas de la historia, un grupo cuya música ha sido la banda sonora de cientos de millones de aficionados desde que su reinado comenzó hace más de cincuenta años”.

Los “logros” musicales de la banda encabezada por el guitarrista Brian May y el ya fallecido vocalista Freddy Mercury no han sido “igualados” gracias a ventas de más de 300 millones de discos y éxitos que “definieron una era” como ‘Killer Queen’, ‘We Will Rock You y el “histórico” álbum ‘Bohemian Rhapsody’, explica el fallo.Hancock (Chicago, 1940) es un “auténtico icono de la música moderna” y “pocos artistas” han tenido más influencia en el jazz y R&B acústicos y electrónicos que él, resalta el jurado.

“A través de sus exploraciones, ha trascendido las limitaciones y los géneros a la vez que mantenido su voz inconfundible”, consta en la motivación del premio, que destaca además su carrera de cinco décadas y catorce premios Grammy.“Interpretando la música con una sensibilidad dramática sin paralelo, la soprano y directora Barbara Hannigan es una artista en la primera línea de creación”, destaca el fallo.

El jurado apunta también que Hannigan (Waverley, Canadá, 1971) es una música “apasionada” con una voz y un coraje “únicos, conocida por crear programas orquestales innovadores que mezclan repertorio antiguo y nuevo de forma auténtica.

Cada uno de los laureados recibirá el premio, dotado con 600 mil coronas suecas (54 mil 430 euros, 59.334 dólares), en una ceremonia que tendrá lugar en Estocolmo el próximo 27 de mayo.Los galardonados suceden en el palmarés del Polar al músico y productor estadounidense Nile Rodgers, fundador del grupo de disco Chic, y al director de música clásica finlandés Esa-Pekka Salonen.

El Premio Polar fue creado en 1989 por Stig Andersson, editor, compositor y representante del grupo Abba.Desde que en 1992 empezó a otorgarse, el Polar ha distinguido a intérpretes como B.B. King, György Ligeti, Keith Jarrett, Bob Dylan, Ray Charles, Pierre Boulez, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, el grupo Pink Floyd, Dizzy Gillespie, Sony Rollins, Gilberto Gil, Ennio Morricone y Björk.