La poesía defiende su Casa del Poeta y rechaza al cabaret y café-concert

Poeta. Una vista de la protesta contra el cambio de nombre y esencia de la Casa del Poeta.

“No va a haber Cabaret” y se queda el nombre “Casa del Poeta Ramón López Velarde”, según declaró Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

-¿Va a haber “café-concert”? ¡No queremos café-concert”! respondieron los manifestantes que se dieron cita este viernes frente al recinto de la colonia Roma.

Alrededor de las 4 pm de este viernes, escritores y poetas de la CDMX tales que María Rivera, Miriam Moscona, Verónica Murguía, Pablo Boullosa, Juan Carlos Bautista, comenzaron a reunirse frente a la que se disputaba ser “Casa del Poeta Ramón López Velarde” vs “Casa de las Palabras”

LA PROBLEMÁTICA

El pasado 5 de junio, la Secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis Mor anunció que la Casa del Poeta cambiaría de nombre y entre otras adecuaciones albergaría el primer cabaret público de la ciudad. En tanto que actriz y cabaretera de las Reinas Chulas, la comunidad señala un conflicto de interés.

Alrededor de las 3 pm del martes 9 de junio, la SCCdmx emitió un comunicado en redes sociales, que asegura “que la Casa del Poeta Ramón López Velarde mantendrá su nombre, su esencia y su historia intactos”.

Sin embargo, las preocupaciones de la comunidad conciernen principalmente al uso del antes Café-Bar Las hormigas y la restitución de la vocación originaria del inmueble.

“Ana Francis Mor, renuncia por favor”, seguido de “la casa del poeta no se vende, se ama y se defiende” y “Queremos leer, no queremos cabaret” fueron algunas consignas que corearon.

Luego, varios asistentes sacaron sus mejores antologías de Ramón López Velarde para leer algunos poemas en altavoz y posteriormente leyeron un pliego petitorio,

Destacan demandas como mantener la gratuidad absoluta en el uso de las instalaciones para poetas, editoriales independientes, proyectos de fanzines y colectivos literarios, así como el acceso libre para el público general a todas las actividades; preservación del funcionamiento del Café-Bar Las Hormigas para presentaciones de libros, figuras especializadas y reunión de la comunidad de escritores; y la remoción inmediata de Andrés Carreño, “debido a que su perfil profesional enfocado en la las artes escénicas y el teatro no corresponde con la especialización literaria requerida”.

También exigen transparencia y rendición de cuentas presupuestal al publicar de manera inmediata el presupuesto asignado a la remodelación del recinto y el desglose de los recursos destinados a la operación de las nuevas actividades, “garantizando que el presupuesto etiquetado para la literatura no se ha desviado a otros rubros artísticos”, seguido de la instalación de un consejo consultivo comunitario.

Tras leer los 12 puntos, cuando comenzó a chispear, la comunidad exigió entrar al recinto, a lo que las autoridades accedieron. En el interior semi inundado y con olor a aguas residuales, las autoridades recibieron el pliego petitorio.

En torno al estado actual del inmueble, la directora general de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la dependencia, Luz Elena Aranda informó que “el archivo, la biblioteca que tenemos de Efraín Huerta y de Salvador Novo son bibliotecas que son valiosísimas para la nación, para los y las mexicanas”.

“Lo que hicimos cuando llegamos aquí fue una valoración muy profunda de lo que había en las bibliotecas. Tenemos un dictamen de qué es lo que necesitamos hacer para asegurar su mantenimiento, su conservación y su consulta y no ponerlas en riesgo. Las bibliotecas están arriba intactas. El museo está abierto, el acceso es gratuito”, aseguró.

La comunidad literaria expresó que quedarán en espera de una resolución inmediata mediante un oficio institucional de lo contrario volverán a manifestarse el próximo viernes.

UN ARCHIVO EN ESTA SEDE

Aunado a la disputa sobre los usos que se darán al recinto de #73 Avenida Álvaro Obregón (colonia Roma, CDMX), el equipo de la Revista Generación continúa la búsqueda de conciliación con la Secretaría de Cultura de la CDMX, para mantener las actividades que realizan en esta sede desde hace veinte años.

“Aquí tenemos nuestro archivo histórico, todo ese trabajo a lo largo de 30 años que tiene la revista Generación. De repente llegan y nos dicen: se tienen que ir porque vamos a hacer un cabaret y desgraciadamente las oficinas de la revista van a quedar como el camerino”, denunció Axayácatl Gutiérrez durante la protesta.

Anteriormente, en conversación con este diario, el editor y gestor cultural, Emiliano Escoto, hijo de Carlos Martínez Rentería y actual director de la Revista Generación describió una gran dificultad para la negociación con Cultura CDMX y detalló que su acervo cuenta con por lo menos 5,000 fotografías; 300 obras plásticas, que van de los años 80 a los 2000, de artistas como Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Vlady, Estrella Carmona, Teresa Margolles, Daniel Guzmán; así como otras 600 piezas gráficas, entre dibujo, grabado, ilustración y collage.

“Vino el director del archivo de la Ciudad de México a revisar lo que tenía de la revista Generación. Se le entregó un diagnóstico a Emiliano y con él hemos estado en conversaciones desde hace un montón. Y pues así seguiremos”, comentó Luz Elena Aranda, directora general de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la dependencia.