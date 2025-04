“Tour Abrazo Musical” o cuando las canciones del animé llegan al piano clásico

Música. Los conciertos de Victoria Daninisa serán el 26 de abril y 31 de mayo a las 18:00 horas. (Archivo)

La instrumentista en Piano por la Orquesta Escuela Carlos Chávez, así como maestra en Estética y Arte (BUAP), Victoria Daninisa, rastrea los inicios de su pasión musical alrededor de sus 5 años de edad, al mismo tiempo que empezó su amor por las series de Anime.

Al considerarse a sí misma como alguien “con muy avanzado conocimiento de anime”, Victoria Daninisa comenzó a trasladar las bandas sonoras de sus series favoritas al piano y el próximo sábado 26 de abril y sábado 31 de mayo a las 18:00 horas presentará algunos de los temas más emblemáticos de este popular género japonés en piano clásico, en el Teatro del Pueblo

“Al trasladarlo se empiezan a perturbar todas estas puertas y dimensiones, no es que haya sido primero la intención de hacer estos temas al estilo clásico, es simplemente por la naturalidad de mi formación”, comenta a propósito del Tour Abrazo Musical.

En entrevista sobre este proyecto que se suma a una oleada de eventos donde la alta cultura y la cultura popular se mezclan con ánimos de divulgar y difundir la música, Victoria Daninisa explica que se trata de un concepto que ella formalizó en 2023, pero que había iniciado durante la pandemia y en redes sociales.

“Abrazo musical como tal es una manera para mí de acercar a las personas a la música porque por diversas experiencias me di cuenta que existe un vacío en la formación sobre qué es la música, cómo buscar la música, cómo escuchar la música”, indica.

DIVULGADORA MUSICAL

A la pianista le parecía que aunque la música nos permea a todos de muchas maneras, también muchas personas somos ajenas a los conceptos que la forman, por lo que a través de videos en redes sociales propuso un acercamiento a definiciones de “Opus”, “Nocturno”, etc.

“Y posteriormente, cómo se une con el anime. Simplemente creo que para mí el hacer covers de anime es también una apertura hacia el mundo clásico y también resolver un poco por qué hay cierta música clásica que no está funcionando”, relata.

Para la influencer musical, este esfuerzo se ha convertido tanto en una manera de salir del género clásico, como en una forma de involucrar al público en el género clásico indirectamente.

“Hay unas cosas hermosísimas. En el mundo de la música clásica, a veces para mí no hay tanta diferencia entre un estudio de Sibelius y una canción japonesa creada específicamente para un anime”, opina.

Aunque Victoria Daninisa reconoce que al trasladar las canciones de anime al piano -y no a una Orquesta- se pierde densidad sonora, al mismo tiempo le parece que se abre “otra visualización sonora”.

Asimismo, estos conciertos le parecen una oportunidad para visibilizar los gustos de la comunidad Otaku, una tribu urbana que lucha por un mejor reconocimiento y cuya influencia ha sido minimizada.

ABRAZO MUSICAL

El programa anunciado por Victoria Daninisa contempla canciones como “Pokemon: Atrapalos ya”, “One piece Opening 1: We are! One Piece”, “Neeon Genesis Evangelion: A Cruel Angel’s Thesis”, de la película El castillo vagabundo: “Merry go round of life”, de Dragon Ball GT: “Mi corazon encantado”, (Attack of titans) Shingeki no Kyojin: “My war”, entre muchos otros.

La elección fue por “gusto individual, así como escuchar a mis propias amistades que les gusta el anime, que me iban a a tal cual a matar si no colocaba ciertos temas”, señala la arreglista e intérprete.

El concierto también se apoyará en lo visual con proyección de imágenes de anime y de las manos de la intérprete en tiempo real, “para que no sea solo lo auditivo, sino que también tengan reforzamiento visual”, añade la pianista.

“Tour Abrazo Musical” será posible gracias Productora Artística Intercultural SAKURA con el apoyo del colectivo Artes contra la Discriminación.

Las funciones son el sábado 26 de abril con alfombra roja a las 17:00 e inicio del recital a las 18:00 horas, así como el sábado 31 de mayo también a las 18:00 horas, en Teatro del Pueblo del Sistema de Teatros de la CDMX (República de Venezuela #72, Centro Histórico,CDMX).

Los boletos estarán disponibles a través de BOLETIA con una preventa de $300 hasta el domingo 13 de abril. Después de esta fecha con un costo de $400 y VIP a $600 (Meet and greet limitado a 20 boletos por recital). Para más información consulta @tourabrazomusical en todas las redes sociales.