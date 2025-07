“Libertad, rebeldía y comunidad”: Fabián Cháirez presenta Sketches of Mexico, una declaración artística sin censura y sin prejuicios

Fabián Cháirez durante su presentación de "Sketches of México" Foto: Cotesía

“Entre más corriente, más ambiente”, dice entre risas el pintor chiapaneco Fabián Cháirez, cuenta Cháirez en entrevista con La Crónica, minutos antes de la develación de su nueva obra Sketches of Mexico, una pieza que trasciende el lienzo para convertirse en un manifiesto audiovisual sobre la libertad, la identidad y la resistencia.

Conocido por incomodar al canon con su arte queer —como aquella icónica pintura de Emiliano Zapata desnudo y en tacones—, Cháirez vuelve a posicionarse como una de las voces más poderosas del arte disidente en México. Esta vez, lo hace al lado del pianista británico Mark Springer, pionero del jazz libre, en una colaboración impulsada por YO Mobile, que será estrenada este 16 de julio de manera gratuita a través de su aplicación.

“Fue una invitación de parte del equipo de YO Mobile. Me contaron sobre la composición musical de Sketches of Mexico hecha por Mark, que es un rebelde en su campo, y me encantó la idea. Así que acepté realizar una pintura inspirada en su obra, y además dirigir el videoclip”.

La mexicanidad como trinchera

La obra es, en palabras del propio artista, una exploración profunda de la “mexicanidad”. Pero no de aquella patriarcal y solemne que se repite en libros de texto, sino una versión viva, colorida, plural. Una que puede bailar vals en vestido de quinceañera, y luchar enmascarada en una arena.

“Me inspiré en la música, que me recordó mucho a la que se usa en los bailes de quinceaños. Por eso quise contraponer elementos como la quinceañera y el luchador. Es una reinterpretación que hace honor a nuestras contradicciones”, explica Cháirez.

La obra pictórica dio paso al videoclip, que según el autor, fue llevado “a la realidad y a la hiperrealidad” gracias a herramientas de inteligencia artificial. Esta expansión de lenguajes permitió que el arte saliera del museo, y se hiciera accesible desde un celular.

“Una de las maravillas del internet es la democratización. Este proyecto puede llegar a personas que no están en la Ciudad de México, que muchas veces se pierden de estas experiencias. Ahora basta con descargar una app para verlo”, celebra.

Un arte que se posiciona

Fabián no rehúye a la etiqueta de “arte político”. Para él, el arte que vale la pena no se cuelga en la sala de los poderosos, sino que “aporta al debate y a la reflexión”. Desde esa postura, Sketches of Mexico se convierte en una respuesta directa a la ola conservadora que, como él mismo advierte, “quiere silenciar nuestras libertades”.

“Hoy más que nunca es importante ser rebelde, luchar por la libertad y hacer comunidad. Este tipo de colaboraciones muestran lo poderosos que podemos ser cuando nos unimos”, afirma con convicción.

Cháirez no solo firma la dirección artística del video, sino también la narrativa política del proyecto. Como hombre homosexual, resalta la importancia de que las marcas no solo hablen de diversidad, sino que incluyan a las personas de la comunidad en los puestos de decisión.

“No somos un adorno. Somos parte fundamental del proyecto. Y así es como deberían hacerse las campañas: no desde afuera, sino con nosotros dentro”, subraya.

“Sketches of Mexico”: arte que incomoda, arte que piensa

La colaboración entre Fabián Cháirez y Mark Springer se da como parte del lanzamiento de una nueva campaña de YO Mobile que apuesta por historias incómodas, por artistas que crean desde la periferia del sistema. Para el artista chiapaneco, esta sinergia es ejemplo de cómo los privilegios pueden usarse para amplificar voces y abrir caminos.

“Este es un buen ejemplo de cómo usar el arte, el acceso y las plataformas para fortalecer la libertad. Así luchamos juntxs”, afirma.

Finalmente, al preguntarle qué espera que sienta el público al ver la obra por primera vez, su respuesta es tan clara como provocadora:

“Que se sientan rebeldes e increíbles. Que abracen su mexicanidad, lo florido que podemos ser, y que se sientan orgullosxs de todo eso. Porque entre más corriente… más ambiente.”

“Sketches of Mexico” se estrenará este 16 de julio a través de la app de YO Mobile. El videoclip y otros contenidos estarán disponibles de forma gratuita para cualquier persona con acceso a internet.