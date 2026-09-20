Gratte Ciel presenta RoZéO en la UNAM, Oda a la Lentitud y Contemplación Ecológica

Estética de la Lentitud

Desacelerar y tomar conciencia del entorno es el primer paso de respeto al medio ambiente; buscamos generar sensibilización interna, dice Camille Beaumier —

RoZeo París UNAM La Explanada del Centro Cultural Universitario albergará las presentaciones gratuitas de esta instalación poética el próximo sábado 10 de octubre. (RoZeo)

Desacelerar y tomar conciencia del entorno es el primer paso de respeto al medio ambiente, afirmó a Crónica Camille Beaumier, de la compañía francesa Gratte Ciel.

Acompañada del productor Stephane Girard, informaron que presentarán RoZéO en el Festival Cultura UNAM.

En conferecia de prensa relataron cómo la pandemia los llevó a alejarse de las producciones monumentales para explorar una estética de la lentitud y la introspección.

Señalaron que la obra utiliza mástiles oscilantes de seis metros para representar elementos naturales como el aire y la energía volcánica, buscando transformar la percepción del paisaje en el espectador.

Camille Beaumier dijo que RoZéO nace de la estrecha relación de Gratte Ciel con el paisaje.

A través de la danza aérea y la música, el proyecto invita al público a salir de la “asfixiante modernidad para reconectarse con el medio ambiente a través de la contemplación silenciosa”.

Camile y Stephane expresaron que que la pieza es un acto de humildad frente a la crisis climática, priorizando la sensibilidad interna sobre el frenesí de la modernidad, e invitaron a asistir a la función “porque la obra aborda de manera muy clara la noción de asfixia y ahogo de la vida moderna”.

Explicaron que aunque inicialmente pensaban realizar el espectáculo únicamente en paisajes naturales, la relación con la arquitectura funciona muy bien cuando el diseño arquitectónico fue concebido en diálogocon el paisaje y el cielo.

Resaltaron que en espacios abiertos cerca de las construcciones, el público encuentra un lugar para pensar y contemplar, por lo que la intervención de los bailarines de RoZéO se integra como un elemento complementario al paisaje urbano y vegetal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A la pregunta de Crónica sobre el mensaje de RoZéO desde el arte sobre la crisis climática y la concientización ecológica, afirmaron que no buscan “dar consejos, aleccionar ni explicar con palabras lo que la gente debe pensar”.

Su objetivo, añadieron, es colocar a los espectadores en una posición donde la concientización sea un proceso interno a través de sensaciones de contemplación, desaceleración y humildad.

Afirmaron que “desacelerar y tomar conciencia del entorno es el primer paso de respeto al medio ambiente”.

La Magia de Hacer Visible el Viento

RoZeo Stephane Girard Camile Beaumier Camille Beaumier y Stéphane Girard presentaron los pormenores de la obra RoZéO, una propuesta artística que invita a la contemplación ecológica en la UNAM. (Gerardo González Acosta)

Respecto a la estructuras oscilantes de RoZéO explicaron que son mástiles de 6 metros de altura diseñados como un elemento o accesorio de circo pendulante.

Enseguida refirieron el funcionamiento técnico y artístico caracterizado por una instalación ligera y directa, dinámica de movimiento lento y fino, e imitación de la vegetación y el viento; los propios artistas instalan los mástiles directamente en el suelo.

Detallaron que “el dispositivo está pensado para ser lo más ligero posible en infraestructura y se coloca sin vallas ni barreras circundantes, permitiendo que el público se sitúe lo más cerca posible de las estructuras”.

Indicaron que a diferencia de los aparatos aéreos tradicionales que buscan un gran desempeño físico acrobático, estos mástiles permiten desarrollar un movimiento más pequeño, sutil y lento.

Stephane Girard dijo que “sobre las estructuras se desempeñan tres acróbatas o bailarines; a través de la fuerza y la coreografía de sus cuerpos suspendidos, los artistas generan el balanceo de las perchas”.

Añadió que la oscilación de las estructuras recrea de forma física el movimiento de los juncos y las hojas al ser movidos por el viento; “su objetivo principal es hacer visible lo invisible, utilizando el cuerpo de los artistas sobre los mástiles para materializar la presencia del aire en el paisaje”.

Gratuito en Explanada del Centro Cultural Universitario

El Festival Cultura UNAM será implementado del 26 de septiembre al 11 de octubre, y la presentación del RoZéo, de la compañía Gratte Ciel está programada para el sábado 10 de octubre con dos funciones a las 13:00 y 18:00 horas en la explanada del Centro Cultural Universitario (CCU).

Camile y Stephane invitaron al público para que asista para descubrir cómo la obra aborda de manera muy clara la noción de asfixia o ahogo de la vida moderna.

Gratte Ciel presenta RoZéO en la UNAM, Oda a la Lentitud y Contemplación Ecológica