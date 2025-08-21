“The Sound of Ghibli, Tributo Sinfónico”, un viaje por la música para el cine

Concierto. El cartel del recital.

El Castillo vagabundo, Ponyo, Princesa Mononoke, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro son algunas de las películas que recorrerá el concierto “The Sound of Ghibli, Tributo Sinfónico”, este 23 de agosto a las 17:00 y 20:00 horas, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

“Ghibli tiene algo muy especial de la influencia japonesa en la música. Cambios armónicos que tiene y esas melodías que se enlazan con lo que conocemos como música clásica”, observa la pianista Argentina Durán.

Junto a orquesta sinfónica en vivo, la pianista estará a cargo de interpretar las musicalizaciones del compositor Joe Hisaishi, así como los arreglos del compositor ecuatoriano Eduardo Florencia sobre piezas seleccionadas en el repertorio.

“Al haber una historia detrás, algo con lo que muchos de nosotros crecimos, le da el toque especial a la música”, considera Argentina Durán.

“Además, la orquestación es totalmente nueva, nunca antes se ha visto. Normalmente, los “covers” son solo de piano o solo de orquesta, en estos arreglos es el solista principal, es como escuchar, por ejemplo, un concierto de Tchaikovsky o Shostakovich, solamente que en el lenguaje de la música de películas”, invita.

La producción de este evento es de Seven Waves, cuya apuesta es ofrecer conciertos de música sinfónica que sean innovadores y atractivos, por lo que la propuesta contempla proyecciones en pantalla LED de escenas icónicas de las cintas japonesas, así como luces y sonido envolvente.