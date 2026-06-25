Alistan estreno en México de Revolución Diamantina, de Gabriela Ortiz; galardonada con tres premios Grammy y un Latin Grammy

Música. La obra contará con una propuesta coreográfica de Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, interpretada por el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), dirigido por Cecilia Lugo. (INBAL)

En el Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo el estreno en Latinoamérica de Revolución Diamantina, de Gabriela Ortiz, una obra galardonada con tres premios Grammy y un Latin Grammy.

De acuerdo con un cmunicado del INBAL, las funciones se realizarán el sábado 4 y el domingo 5 de julio, a las 19 y 17 horas, respectivamente, en la Sala Principal del recinto.

La obra contará con una propuesta coreográfica de Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, interpretada por el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), dirigido por Cecilia Lugo, y acompañada por el Coro y la Orquesta Urtext, bajo la dirección concertadora de Lina González-Granados.

Desde su estreno, Revolución Diamantina se ha presentado en escenarios internacionales bajo la batuta de directores de orquesta hombres; en el Palacio de Bellas Artes será dirigida por primera vez por una mujer: Lina González-Granados. La producción reúne así, de principio a fin, a compositora, directora de orquesta, coreógrafas, bailarinas y productora ejecutiva en un mismo proyecto artístico.

El coordinador nacional de Danza del INBAL, Alonso Alarcón Múgica, destacó que representa una gran alegría abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes a una producción en la que participan creadoras consolidadas y bailarinas del CEPRODAC.

“Es un proyecto de gran importancia que lleva meses de preparación. La danza es un campo disciplinar que ha sido fundado, creado y edificado por mujeres, como la danza nacionalista o la danza contemporánea, que han surgido de figuras importantes, y el que tengamos en el INBAL la presencia de Gabriela Ortiz con este ballet, al CEPRODAC y el desafío de tres coreógrafas distintas, dialogando a partir de una misma partitura y una sola compositora para construir una propuesta escénica unitaria, es trascendental”.

Para Claudia Lavista, encargada de la concepción escénica de la obra, Revolución Diamantina se presenta como un gran entramado coreográfico. “Está dividida en seis escenas que hablan desde diferentes elementos simbólicos, como la piedra con la que las mujeres nacen sin saberlo; la sangre, un elemento que atraviesa a toda mujer; la trenza, que simboliza el tejer en conjunto una sociedad diferente; y los tótems, imágenes que implican creencias y formas de pensar”.

Explicó que entre los desafíos del proceso creativo se encuentra la complejidad de la música. “Es un viaje que pasa por múltiples estados y, como coreógrafas, primero teníamos que escucharla profundamente y volverla personal; el segundo desafío fue hablar de estos temas con una poética especifica, a partir de signos y símbolos que pudieran ser legibles para quienes están viendo la obra, sin caer en la obviedad”.

Por su parte, Cecilia Lugo, directora artística del CEPRODAC, afirmó que las doce bailarinas y el bailarín que participan en la puesta en escena son intérpretes espléndidos dentro de un proyecto que contribuye a la conciencia social de México y del mundo.

“Esta voz feminista que se ha ido abriendo desde hace cientos de años permite reconocer que somos hijas de esa verdad y de la luz que ha marcado a algunas mujeres con su brillantez y dolor. Este es un acto que nos reconfortará como un paso firme en la decisión de mirar hacia este lado”, expresó.

Para Gabriela Ortiz, el feminicidio y la violencia de género constituyen una preocupación presente en distintas etapas de su creación artística. En colaboración con la poeta Mónica Sánchez Escuer, así como en obras como Liquid Borders, la compositora ha abordado diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Revolución Diamantina le permite profundizar en esta temática a partir de las movilizaciones feministas de 2019, conocidas como la llamada Marcha de la Diamantina.

El ballet se ha presentado en Los Ángeles, Boston y Berlín, y Ortiz deseaba llevarlo finalmente a escena en su ciudad, en el Palacio de Bellas Artes.

La colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el INBAL y Urtext Digital Classics hizo posible concretar este proyecto en México. Al respecto, Marisa Canales, directora general del sello y productora ejecutiva de la puesta en escena, recuerda:

“Una conversación con Gaby Ortiz, después del estreno mundial en Los Ángeles y de la función de Boston, me llevó a entender la necesidad de presentar Revolución Diamantina en México. Como gestora cultural y productora ejecutiva, me enorgullece haber podido reunir los recursos para articular un equipo de mujeres artistas de primer nivel: la directora de orquesta Lina González-Granados, las coreógrafas Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, las bailarinas del CEPRODAC del INBAL, así como el Coro y la Orquesta Urtext, agrupación fundada hace más de un lustro”, reflexiona la productora ejecutiva.

Agregó que el tema que se aborda es una problemática histórica. “Esta obra es simplemente llevar a la escena, al arte y a la máxima expresión de las capacidades humanas, una reflexión sobre lo que vivimos. No es necesariamente una crítica; es simplemente constatar una realidad y llevarla a otro nivel, donde no hay polémica, sino la intención de tocar lo más íntimo de nuestras emociones”.

La puesta en escena busca dialogar con la sociedad sobre las violencias de género y dejar constancia, desde el ámbito artístico, de las movilizaciones y exigencias de las mujeres en favor de una vida libre de violencia. La obra de Gabriela Ortiz propone una reflexión sobre estas luchas y su vigencia en la actualidad.

El sábado 4 de julio, a las 18 horas, Gabriela Ortiz y Marisa Canales sostendrán un conversatorio previo al estreno en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La actividad será de acceso libre, con cupo limitado.