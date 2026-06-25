Cenart Democratiza el Arte, transforma Ópera y Ballet para abrazar la Neurodivergencia Infantil

Llenar los teatros de Niños no es solo una meta estadística, es una estrategia para conquistar un futuro de paz, alegría y entendimiento social, señala Raúl Uribe —

Cenart Julio Raúl Uribe El director de Programación, Raúl Uribe, presentó la cartelera infantil del Cenart, enfocada en atraer a infancias y juventudes a la Ópera y el Arte. (Gerardo González Acosta)

Para acercar las artes clásicas a las infancias y juventudes, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) presentó su Cartelera para Julio de 2026 con el sobresaliente ciclo “La ópera es puro cuento… ¡y el ballet también!”.

Raúl Uribe, director de programación artística de la institución, dijo a Crónica que la cultura es un derecho fundamental y por ello diseñaron una oferta de inclusión radical que promueve la democratización del arte.

Dijo que el programa suma más de dos décadas de tradición y fue fortalecido este 2026 a través de una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Funciones Relajadas, Entornos Seguros

De esta forma, la edición resalta porque incluye “Funciones Relajadas” con ajustes sonoros y lumínicos para personas con neurodivergencias y la expansión de sus sedes al Teatro Legaria del IMSS.

En conferencia de prensa, Uribe resaltó que el Cenart ve estas funciones más allá del simple entretenimiento, se trata de una acción afirmativa para formar ciudadanos críticos y sensibles desde sus etapas de Educación Básica.

El funcionario dijo que el objetivo es garantizar que ninguna población, especialmente aquella con discapacidad o neurodivergencias, quede fuera de la experiencia transformadora que ofrece el lenguaje de la ópera.

Indicó que para materializar este compromiso, el ciclo incorporará por primera vez las llamadas “Funciones Relajadas”, un formato diseñado para personas con autismo, condiciones de neurodivergencia o alguna discapacidad sensorial.

Haydeé Boetto, subdirectora general de Bellas Artes, explicó que estas funciones operan bajo protocolos específicos desarrollados por especialistas del INBAL para crear un entorno seguro y libre de estigmas.

Las condiciones técnicas de las “Funciones Relajadas” incluyen mantener la luz de la sala al 50 por ciento y reducir los niveles de sonido para evitar crisis por hipersensibilidad sonora.

Explicó que serán habilitadas áreas de relajación en los vestíbulos de los teatros y será permitido al público entrar, salir o expresarse ruidosamente sin las restricciones de etiqueta convencionales.

En respuesta a la accesibilidad de más Personas con Discapacidad, confirmó que “el Cenart mantiene un directorio robusto con organizaciones como la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), entre otras, para convocar directamente a estos públicos específicos”, afirmó Boetto.

La visión de inclusión se extiende también al ámbito económico, con la reducción del costo de entrada a solo 50 pesos para las “Funciones Relajadas”, frente a los 180 pesos habituales.

La Red de Infraestructura Cultural del IMSS

Cenart Julio Monkey Los integrantes de la ópera “Monkey” realizaron una breve y magistral muestra de la obra que presentarán, en la cual hicieron gala de su talento y calidad. (Gerardo González Acosta)

Otro eje fundamental de la programación de julio es la expansión de la infraestructura cultural hacia el poniente de la Ciudad de México, al utilizar la red histórica de teatros del IMSS.

Por su parte Davayane Amaro, coordinadora técnica de Desarrollo Cultural del IMSS, infirmó que el Teatro Legaria del instituto en la CDMX será la sede externa que recibirá seis funciones del ciclo de ópera para acercarlo a nuevas audiencias.

La funcionaria recordó que el proyecto de teatros del IMSS busca el bienestar social integral vinculando directamente la salud física con la salud emocional.

Actualmente, el IMSS cuenta con una red de 38 teatros en todo el país, de los cuales 31 participan activamente en programas que acercan el arte a las familias derechohabientes.

La programación operística para las infancias incluye títulos clásicos adaptados, como “Hansel y Gretel”, un cuento lírico cantado totalmente en español para facilitar la comprensión de los niños.

También se presentará “La Flauta Mágica, según Papageno”, una versión de la obra maestra de Mozart que busca conectar a los jóvenes con los valores universales a través de la música.

Transformar Conciencias Sociales

El cierre del ciclo estará marcado por el estreno en Latinoamérica de la ópera contemporánea “Monkey”, una producción de Escenia Ensamble dirigida por el Maestro Ragnar Conde, quien detalló la estrictura de la presentación.

“Basada en la leyenda china del Rey Mono, esta obra cuenta con 60 artistas en escena, un vestuario espectacular y un lenguaje musical sumamente dinámico para capturar la atención juvenil”.

La obra narra el viaje místico de un monje hacia la iluminación en compañía de tres guerreros que personifican sus propios alter ego.

Conde definió la experiencia estética de esta singular puesta en escena como un cruce dinámico entre la narrativa de la cultura pop y la profundidad de las sagas épicas.

Dijo que el compositor de “Monkey” es el mexicano Jorge Sosa, reconocido por su activismo en Estados Unidos donde aborda temas como la migración y la búsqueda de la iluminación.

Ragnar Conde resaltó que el reto de hacer ópera para niños es tratarlos como un público inteligente y exigente, capaz de reflexionar sobre el mundo que desean construir a futuro.

Explicó que el montaje reúne el talento del Coro Filarmónico de la UNAM y el Coro Infantil Metropolitano.

Las funciones se realizarán en dos presentaciones diarias, a las 12:00 y 15:00 horas, con un costo de entrada general establecido en 180 pesos por boleto.

Los organizadores aclararon que, por cuestiones logísticas del equipo creativo, esta producción no contará con modalidades de Funciones Relajadas.

El ensamble Duplum celebrará veinte años de trayectoria con el programa “De la A a la Z”, con la utilización de tecnología electrónica y percusiones para explorar la vanguardia musical actual.

En el terreno de las artes visuales, la Galería Central será renombrada como Galería Central María Izquierdo, en homenaje a la trayectoria de la icónica pintora jalisciense.

Ana del Castillo, coordinadora de Proyectos con los Estados, informó que este cambio busca exaltar la figura de las mujeres que, como María Izquierdo, rompieron moldes y se enfrentaron a corrientes imperantes.

La cartelera se complementa con la presencia de la Orquesta Filarmónica de México, que interpretará la Séptima Sinfonía de Beethoven bajo la dirección del maestro Gustavo Espinosa Carrera.

Los integrantes de la ópera “Monkey” realizaron una breve y magistral muestra de la obra que presentarán, en la cual hicieron gala de su talento y calidad.

Durante julio el Cenart ofrecerá 25 funciones totales con la visión de “transformar las conciencias y fortalecer la cultura democrática mediante el acceso equitativo a la belleza artística”.

Raúl Uribe señaló que “llenar los teatros de niñas y niños no es solo una meta estadística, sino una estrategia para conquistar un futuro de paz, alegría y entendimiento social”.

Cenart Democratiza el Arte, transforma Ópera y Ballet para abrazar la Neurodivergencia Infantil