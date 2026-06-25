Abierta la convocatoria de la segunda edición del Premio Nacional de Cuento de la UDLAP

Concurso. La presentación de la convocatoria del concurso de cuento.

Ya está abierta la convocatoria para la segunda edición del Premio Nacional de Cuento que organiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). En esta ocasión se abren dos categorías: “juvenil” para personas entre de 16 a 18 años de edad y “general”, de 19 años en adelante.

En ambas categorías caben tanto mexicanos que vivan en cualquier parte del mundo, como extranjeros radicados en México. Pueden mandar sus textos hasta el 17 de septiembre y hasta el 17 de agosto, respectivamente.

Si bien la categoría juvenil será premiada con un reconocimiento y la publicación del cuento (ya sea en impreso o digital), la categoría general volverá a contar con un monto de 85 mil pesos, como fue establecido en la edición pasada, en el marco del 85 aniversario de la UDLAP.Además de recibir el premio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la obra ganadora será publicada.

“No solamente es el interés de fomentar esta actividad en el medio universitario, sino también en las preparatorias, porque son los muchachos que después van a llegar a las instituciones con ambiciones personales”, anunció Martín Sánchez Camargo, director académico del Departamento de Letras y Humanidades de la UDLAP.

Durante una breve rueda de prensa para dar a conocer los detalles de esta convocatoria, el Sánchez Camargo destacó que se trata de la continuación del esfuerzo que comenzó el año anterior. Fue “realmente estimulante” y por ello pretenden instaurar este premio como tradición.

CONVOCATORIA

Entre los requisitos que serán tomados en consideración destacan originalidad -deberá ser un texto inédito- respeto del formato de entrega -deberán ser cuatro ejemplares impresos- y firmar exclusivamente con seudónimo, pues se utilizará un Sistema de Plica (anonimato).Asimismo, los académicos del Departamento de Letras y Humanidades de la UDLAP hacen hincapié en la prohibición de uso de herramientas de Inteligencia Artificial, que será automáticamente descalificada.Junto con el ganador, el jurado podrá seleccionar hasta diez obras para invitar a sus autores a formar parte de la antología del concurso.

Los resultados se publicarán el 13 de noviembre a través de los medios oficiales de la UDLAP. Sin embargo, la ceremonia de premiación se realizará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026. A la par, se presentará la publicación de la antología con el cuento ganador en la edición anterior.“Así se pretende establecer esa cadena de trabajo para que no solamente se premie a una persona, sino además que se establezca esta cadena de estimulación de autores para que continúen una carrera literaria”, comentó Martín Sánchez Camargo.

TESTIMONIO DE ÉXITO

La primera edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP recibió alrededor de 600 manuscritos de todo el país e incluso de mexicanos en el extranjero.Enrique Escalona Ramos resultó ganador con “O Kyrios Jeri” en aquella ocasión. A través de una videollamada, en la conferencia de convocatoria opinó que se trata de un concurso literario que pone en valor “un género que está tan vapuleado”.

“En algún momento alguien decidió o algo pasó y se pensó que ya el cuento no tiene valor comercial o editorial, desgraciadamente. Es un género que por otro lado es muy buscado, muy querido por los lectores”, observó.

Particularmente ante la predominancia de las pantallas, el cuentista manifestó que el cuento es uno de los mejores antídotos. por su brevedad y la concentración que requiere.“Por eso aplaudo que existan este tipo de concursos, que no solamente dependamos del mercado y lo que se dice que se debe de publicar”, agregó.