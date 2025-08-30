Termina temporada la obra “Autopsia, muerte anunciada”, basada en la novela “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez

Teatro. El Caribe colombiano de los años cincuenta se convierte en escenario de “Autopsia, muerte anunciada”.

La propuesta teatral “Autopsia, muerte anunciada”, basada en la novela “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez llega a su último fin de semana en la Casa de Colombia en México.

Cuenta la historia de un asesinato que tuvo a un pueblo entero como testigos, pero a pesar de anunciarse no se pudo evitar.

“El mensaje que quiere dar la obra es acerca de las consecuencias de las mentiras, todo lo que puede ocurrir a partir de una mentira que pretende ocultar otras situaciones”, invita Marcela López Rodríguez, quien interpreta a Ángela Vicario.

ADIÓS A CASA COLOMBIA

La Casa de Colombia en México, ubicada en el edificio El Rule, número 6 de Eje Central Lázaro Cárdenas, Ciudad de México, fue una iniciativa impulsada por el escritor Gabriel García Márquez, entre muchas otras personas, y que finalmente fue lograda en 2017, con apoyo del entonces Secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín.

“Lo del desalojo, es un tema que queríamos tocar porque estamos siendo afectados, es una medida que está tomando la Secretaría de Cultura de forma arbitraria”, denuncia Marcela López Rodríguez, estudiante de un taller de teatro en dicho recinto y actriz en la compañía actoral “Macondo al Teatro” de La Casa Colombia.

Explica que existe un convenio de la Asociación Civil “Casa Colombia” con la Secretaría de Cultura, que en teoría les permite hacer uso del espacio hasta el 2027, “pero ellos decidieron terminar ese convenio de forma unilateral este año para un proyecto de profesionalización, argumentan que nosotros tenemos subutilizado el espacio, pero no es verdad”.

“Lo que pasa es que hubo un tiempo en el que no había una buena relación con la Secretaría de Cultura y no se enteraban de todo lo que hacíamos en la casa. Decidieron simplemente desalojar”, agrega.

Incluso en caso de terminar el convenio unilateralmente -como se está haciendo-, Marcela indica que tendrían 6 meses para desalojar y contaban con ese tiempo para terminar la temporada de la obra, que tendrán que cortar. De momento, la compañía de teatro realiza las últimas funciones de “Autopsia, muerte anunciada” en Casa Colombia y busca nueva sede.

Para más información puedes ponerte en contacto a través de las redes sociales de @casacolombiamx