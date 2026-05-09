Inaugura Mario Delgado exposiciones monumentales de César Menchaca en el Museo Vivo del Muralismo

Muestra. Mario Delgado explicó que la exposición integra obras elaboradas con materiales provenientes de los océanos, transformados en expresiones artísticas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró la exposición “Murmullos de los océanos”, del artista César Menchaca, en el Museo Vivo del Muralismo (MVM); destacó el valor cultural, artístico y ambiental de la muestra, así como su vínculo con los principios humanistas de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que impulsa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el patio de la antigua Ex Aduana, y acompañado por la directora del MVM, Gloria Falcón, reconoció la trayectoria de César Menchaca y agradeció la confianza de presentar su obra en el recinto; subrayó que las piezas transmiten un poderoso mensaje sobre la importancia de cuidar los océanos y generar conciencia sobre el impacto del descuido humano en el medio ambiente.

El titular de la SEP explicó que la exposición integra obras elaboradas con materiales provenientes de los océanos, transformados en expresiones artísticas mediante técnicas ancestrales que el artista ha visibilizado y enaltecido a través de su trabajo, lo que convierte a la muestra en una combinación muy afortunada entre arte, tradición y conciencia ambiental.

Agregó que la exposición incluye piezas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, entre ellas los característicos balones monumentales creados por César Menchaca, como parte de una estrategia para atraer turistas nacionales y extranjeros al MVM, y acercarlos también a la historia del muralismo mexicano y a las obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Roberto Montenegro.

El titular de la SEP afirmó que la muestra fortalecerá la difusión del mensaje ambiental y cultural de México entre las y los visitantes que llegarán al país durante la temporada mundialista, además de reiterar el reconocimiento de la SEP al trabajo artístico de César Menchaca y a su contribución para promover el respeto al medio ambiente a través del arte.

El artista plástico César Menchaca señaló que “Murmullos de los océanos” es el resultado de nueve años de trabajo colectivo en el que participan cerca de 50 familias del equipo Menchaca, así como cientos de familias artesanas de comunidades originarias de Durango y Jalisco, quienes colaboran en la creación de esculturas que fusionan arte contemporáneo, tradición y cultura mexicana.

Explicó que las obras son elaboradas con materiales plásticos retirados de playas y mares, los cuales son limpiados, compactados y transformados en esculturas intervenidas por comunidades originarias con su iconografía y visión cultural, con el propósito de generar una reflexión sobre sustentabilidad, educación, cultura y la importancia de visibilizar tanto a los pueblos originarios como a las comunidades mestizas a través del arte mexicano.

La directora del MVM, Gloria Falcón, afirmó que las exposiciones convierten al arte en un llamado a la conciencia sobre el respeto a la naturaleza y la importancia de fortalecer los vínculos de la comunidad internacional. Particularmente, señaló que “Murmullos de los océanos” trasciende el goce estético para convertirse en una herramienta de diplomacia cultural y conciencia ecológica.

Subrayó que cada pieza elaborada con cuentas de cristal y plástico representa “una gota de vida”, al recordar la responsabilidad colectiva de proteger los océanos y los ecosistemas que sostienen la vida y regulan el clima global.

Ambas exposiciones permitirán la interacción directa del público, ya que las y los visitantes podrán fotografiarse y participar activamente en la experiencia artística a través de las esculturas monumentales y las obras inspiradas en el fútbol, fortaleciendo así el acceso democrático a la cultura y la participación social en el MVM.

Las muestras permanecerán abiertas al público hasta noviembre de 2026, de miércoles a lunes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en el Museo Vivo del Muralismo, ubicado en República de Argentina número 28, colonia Centro Histórico, en la Ciudad de México, con entrada gratuita para todas y todos los visitantes.