Mexiac y el corporativismo

Argenetic Vista de la expo y obras de Mexiac: 2 hojas de la 2a Cartilla Mixteca, 1958, INI; periódico Ceteme, 1ro Mayo, 1958; Libertad de Expresión y La Policía y el Ejército Matan a tus Mejores Hijos, 1968, 4 grabados serie CTM, incluyendo retrato Fidel Velázquez. (Eduardo Egea)

Adolfo Mexiac o Adolfo Mejía Calderón (Michoacán,1927-Cuernavaca,2019), fue un grabador, pintor, muralista y docente, su esposa, María Patricia Salas Velasco donó en 2024 al Museo Nacional de Arte, MUNAL, 42 dibujos preparatorios y bocetos de grabados y 84 estampas al Museo Nacional de la Estampa, MUNAE; donaciones que originaron la exposición, Mexiac. Legado de libertad, (MUNAL: 24Ago,2024 - 03Ago,2025), (MUNAE: 24Ago,2024 - 09Mar,2025). Salas también donó al Estanquillo 546 grabados de Mexiac de 1950-60 para distintos órganos de difusión de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, una selección son parte de las 348 obras de esta exposición curada por Rafael Barajas “El Fisgón”; quien contextualiza a Mexiac incluyendo obra de Alberto Beltrán, José Chavez Morado, Alfredo Zalce, etc.

Mexiac formó parte del Taller de la Gráfica Popular, TGP, en 1950-59 (Prignitz-Poda) o 1949-60 (Barajas), entorno clave para forjar su compromiso artístico, ético y político. Fidel Velazquez (1900-97), frente a la CTM cooperó al surgimiento tanto del IMSS, INFONAVIT y FONACOT, y consolidó desde los años 50’s la subordinación de la CTM al PRI y al Estado. Este nacimiento del corporativismo, es el entorno en el que se desenvolvió Mexiac en y después del TGP; según Barajas, sus ilustraciones en el periódico Ceteme, Voz del Proletariado al Servicio de la Patria, son de lo mejor de Mexiac.

También son relevantes sus ilustraciones para material didáctico del Instituto Nacional Indigenista, INI, (1953-60): Cartillas Bilingües de enseñanza básica para comunidades indígenas, como la Purépecha y Mixteca, además de libros de texto e infantiles para iluminar, de literatura Tzeltal-Tzotzil de Chiapas, etc. En oposición a sus ex-compañeros del TGP, Mexiac apoyó la lucha estudiantil de 1968, donde se volvió icónico su grabado, Libertad de Expresión, 1954. ¿Cuál es el legado de Mexiac?; el camino corporativo de la CTM la llevó a su plena decadencia en 2026, proceso paralelo al corporativismo en el arte contemporáneo mexicano y global, devenir que hoy revela como un sueño al inquebrantable compromiso social del TGP y Adolfo Mexiac.

IG: @egea.eduardo