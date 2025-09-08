Jóvenes ganan Beca Grupo México; cubrirá su universidad en el Instituto Superior de Música de Puebla

Isaac Ricardo López Bácame

Isaac Ricardo López Bácame y Camila Willys Sáinz, dos jóvenes músicos integrantes de la Orquesta Infantil y Juvenil de Grupo México, han sido acreedores a la Beca Grupo México, que cubre el 100 por ciento de su colegiatura universitaria en el Instituto Superior de Música del estado de Puebla, y un porcentaje su manutención fuera casa.

Ambos son los primeros en conseguir este beneficio en representación de su generación de músicos, al que anualmente, más de tres mil niñas, niños y jóvenes se incorporan, a través de 33 centros comunitarios ubicados en México, Perú y Estados Unidos a los programas de la empresa minera.

Isaac, de 19 años, aprendió a tocar el violín al integrarse al programa de orquestas de Grupo México y hoy busca profesionalizarse en Pedagogía Orquestal con la meta de fundar una escuela de música en su estado en un futuro.

Al pensar en el futuro, Isaac cree que en diez años podrá retribuir todo lo que ha aprendido, y espera poder presentarse en grandes escenarios y aumentar la influencia de la música clásica en Sonora.

Camila Willys Sáinz

Por su parte, Camila, una soprano de apenas 17 años, comenzará la carrera de Dirección Coral convencida de que Sonora necesita abrirse más a la cultura de los coros, algo que ve posible gracias a al apoyo de los programas de impulso a la música de Grupo México.

La Beca Grupo México, tiene como objetivo impulsar el talento que se desarrolla en la diversidad de los programas sociales que la empresa minera ofrece en las comunidades donde realiza sus operaciones. Los cuales abarcan áreas tan diversas como la música, el cine y la práctica de alto rendimiento de distintos deportes como béisbol, ciclismo y natación.