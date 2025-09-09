La National Gallery de Londres lanza un concurso para su mayor reforma en 200 años

Nati. La National Gallery de Londres.

La National Gallery, principal pinacoteca del Reino Unido, lanzará el miércoles un concurso internacional para su mayor reforma en 200 años, tras recibir donaciones récord por valor de 375 millones de libras (unos 440 millones de euros), informó este martes en un comunicado.

El concurso forma parte del ambicioso proyecto Domani (Mañana, en italiano), que incluye la construcción de una nueva ala para ampliar y diversificar su colección y revitalizar la zona entre las plazas de Trafalgar y Leicester, en el centro de Londres.El director del museo, Gabriele Finaldi -que anteriormente trabajó en el español Museo del Prado-, señaló que, “concluidas las celebraciones del bicentenario, la National Gallery mira al futuro”.

“Queremos ser el lugar donde el público británico y visitantes de todo el mundo puedan disfrutar de la mejor colección de pintura del medievo a la actualidad, en un marco arquitectónico excepcional”, afirmó.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, destacó que el proyecto permitirá “abrir el acceso a un arte de talla mundial para millones de personas dentro y fuera del país, con el agradecimiento a los generosos donantes que ayudarán a transformar” la pinacoteca.

El proyecto cuenta con el respaldo de importantes donantes privados y fundaciones y se espera que atraiga a despachos de arquitectura consolidados y a firmas emergentes de todo el mundo.

Los participantes deberán presentar propuestas innovadoras que integren sostenibilidad, accesibilidad y un diseño capaz de realzar la experiencia de los visitantes y la exhibición de las obras maestras del museo, con especial atención a la armonía con el entorno histórico.