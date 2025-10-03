Stellan Skarsgård presentará Sentimental Value de Joachim Trier, en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Stellan Skarsgård comenzó su carrera en la television y el teatro suecos para saltar después al cine, en donde ha colaborado cinco veces con el director danés Lars con Trierr en producciones como Bailando en la oscuridad (2000), Melancolía (2011) y Nymphomaniac (2013).

Otro cineasta con el que Skarsgård ha trabajado en múltiples ocasiones es el noruego Hans Petter Molando, director de Aberdeen (2000), A Somewhat Gentle Man (2010) e In Order of Disappearance (2014).

En Hollywood, el actor también está muy bien posicionado, ha participado en la serie de películas de Los Piratas del caribe, Mamma Mia, entre otras.

La película que Skarsgård va a presentar durante el 23 FICM, Sentimental Value se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, en donde se llevó el Gran Premio que entrega el jurado. Asimismo la cinta va sido seleccionada para representar a Noruega en la categoría de Oscar a Mejor Película Internacional en 2026.

La historia sigue a dos hermanas, Nora y Agnes, que se reencuentran con su padre un antiguo director de renombre que le ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en lo que espera sea su película de regreso. Para la sorpresa de su papá, Nora lo rechaza y le da su papel se a una joven estrella de Hollywood. Es entonces que de repente las hermanas deben lidiar con la complicada relación con su padre y también con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su dinámica familiar.

El Festival Internacional de Cine de Morelia, tendrá lugar del 10 al 19 de octubre con funciones presenciales en Morelia, Michoacán y también funciones virtuales por medio de nuestrocine.mx. El 9 de octubre habrá funciones preinaugurales.

Para más información acerca de la programación y venta de boletos, se puede visitar la página del festival www.moreliafilmfest.com, al igual que las redes sociales.