Adaptan la ópera Las Vilas, de Puccini, con toque de leyenda mexicana

Ópera. El cartel de las funciones.

La compañía independiente Producciones MAQUETA presenta Las Vilas, una propuesta operística de carácter social que cuestiona los roles de género a través de una adaptación contemporánea de Le Villi, primera ópera de Giacomo Puccini, en el año en que se conmemoran los 100 años de su muerte.

Para este proyecto, el libreto original de Ferdinando Fontana se adaptó a la cosmogonía mexicana para aportar el misticismo que ofrecen las leyendas nacionales a la trama, pues en esta versión, Ana y Roberto, los protagonistas, llevan a cuestas el destino de un amor marcado por la desilusión y la venganza encarnada en “la cegua” un ser mítico de faz equina y persigue a los hombres traicioneros.

Con esta premisa, la directora escénica Mireya González reflexiona acerca de aquellas limitantes impuestas por las narrativas tradicionales que estereotipan los roles de género y la forma en que nos vinculamos con los otros. A través de esta puesta, es cuestionada la idea romántica del morir de amor y permite comenzar a pensar en acercamientos y relaciones más libres, respetuosas y empáticas.

Esta pieza operística ha sido realizada gracias al programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) en su emisión 2023. Con este beneficio, Producciones MAQUETA ha hecho posible que Las Vilas sea un montaje con música en vivo, un elenco de jóvenes intérpretes y un equipo creativo multidisciplinario.