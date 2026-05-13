“Pasa el Balón”, el MIDE inaugura Radiografía Ética y Financiera del Futbol frente a Mundial 2026

Cualquier pasión puede llevarse al nivel profesional si se es consistente, se estudia y se trabaja; museo es oportunidad para jóvenes dice Silvia Singer, directora del MIDE —

Futbol Los participantes en la presentación de la exposición.

Para generar reflexión ética sobre la desigualdad salarial en el futbol mexicano, la conducta social en los estadios, y mostrar oportunidades educativas y profesionales a los jóvenes. fue inaugurada la exposición “Pasa el Balón”, una innovadora muestra interactiva del Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Silvia Singer, directora de la institución, dijo en exclusiva a Crónica que la exposición analiza el fútbol desde una perspectiva financiera, social y pedagógica a través de cinco secciones o momentos generales diseñados para ofrecer una visión del fútbol que va más allá de la cancha, y lo conecta con la economía y la vida cotidiana.

Visiblemente alegre por el evento, explicó que la exposición “no es una historia rosa, sino que muestra los claroscuros de la vida cotidiana alrededor del futbol y el deporte”.

Infundada en un jersey negro de la Selección Mexicana de Futbol, explicó los puntos críticos que aborda la obra para generar reflexión ética como la “desigualdad en el balompie con la disparidad en los salarios de las futbolistas y la brecha profesional, donde solo hay 15 mujeres profesionales del fútbol por cada 100 hombres”.

También habló sobre la conducta social en los estadios y la necesidad de fomentar la convivencia y mejorar el comportamiento de toda la comunidad que asiste y convive en los recintos deportivos

Dijo que el museo funciona como una herramienta para el crecimiento personal y el bienestar; su mensaje para los jóvenes es que “cualquier pasión puede llevarse al nivel profesional si se es consistente, se estudia y se trabaja, ayudándoles a tomar decisiones que marquen su futuro”.

Previamente, en conferencia de prensa, Singer detalló que “Pasa el Balón” muestra a los asistentes las oportunidades pedagógicas, educativas y profesionales que involucra el futbol.

Dijo que la muestra propone entender el futbol como algo más que un deporte: un fenómeno cultural, económico y social que influye en cómo vivimos, convivimos y construimos identidad.

A Singer le acompañaron en el encuentro con medios, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México; Daniel Manríque, director de Comunicación Social y Sostenibilidad de Compartamos/Gentera; y Michel Bauer, CEO Host City CDMX; y Regina García, directora general de la Asociación de Bancos de México.

Desde este 13 y hasta el 30 de mayo “Pasa el balón” invita al público a dejar de ser espectador para convertirse en parte del juego; las personas pueden poner a prueba sus reflejos, tomar decisiones como árbitras y árbitros, narrar jugadas en una cabina de radio, descubrir a quiénes hacen posible cada partido, cuestionar lo que creen saber sobre el futbol y enfrentarse también a las tensiones y problemáticas que atraviesan el deporte”, detalló.

Añadió que “Pasa el balón” es posible gracias al respaldo de la Fundación Diez Morodo, “aliado principal de la exposición y pieza clave para acercar al público una experiencia que explora el futbol desde una mirada social, cultural y económica”.

También mencionó a Compartamos Banco por sumarse a la iniciativa y hacer posible la experiencia futbolística.

Las Cinco Secciones

MIDE Para el Balón Silvia Singer, directora general del MIDE, converso en exclusiva con Crónica, luego de revisar las notas de Academia y Cultura de nuestro impreso. (Gerardo González Acosta)

Al detallar el quinteto de los momentos de la exposición mencionó a “La pasión lo mueve todo”, dijo que esta sección explora el fútbol desde una perspectiva personal, comunitaria y global; analiza cómo la pasión de los aficionados se traduce en un motor para la economía.

Enseguida se refirió a la sección de “Equipo titular”, dedicada a las vocaciones y profesiones dentro de la industria del deporte.

Explicó que dado que gran parte de los visitantes del MIDE tienen entre 12 y 25 años, esta área funciona como una herramienta de orientación vocacional.

La tercera sección es “Detrás del toque perfecto”, centrada en la ciencia, la innovación y la tecnología; aquí es explicado cómo los avances científicos transforman el juego y el rendimiento deportivo.

El cuarto momento, dijo, es “Historias de fútbol” que muestra al fútbol como fenómeno que cuenta nuestras propias historias.

“En esta parte de la muestra, el objetivo es tocar la memoria de los visitantes y sus familias a través de los relatos y vivencias que el fútbol ha generado en la sociedad”, indicó.

“Fuera de lugar” es la quinta sección, enfocada en los “claroscuros y las desigualdades; tiene un alto enfoque de género y destaca el papel de las mujeres en el fútbol profesional; también analiza temas de ética y conducta social”.

Mundial y Patrones de Consumo

MIDE Pasa el Balón Jonathan Heath, del Banco de México, habló de los patrones de consumo en los hogares mexicanos de cara al Mundial de Futbol 2026. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dijo que el Mundial influye de manera profunda y diversa en la economía de los hogares mexicanos, altera significativamente los patrones de consumo.

La influencia es percibida en el aumento del consumo en el hogar; estimó que 8 de cada 10 hogares mexicanos verán la mayoría de los partidos en casa, lo que genera un incremento en el gasto doméstico.

También refirió el gasto de los "aficionados apasionados“, y dijo que 4 de cada 10 de los hogares que se consideran apasionados por el fútbol gastarán, en promedio, un 11 por ciento más que el resto de la población durante el evento.

Sobre la diversificación de productos, Heath señaló que la influencia no se limita a productos tradicionales como cerveza, botanas o salsas; el impacto se extiende a categorías inesperadas, como artículos de primera necesidad, papel higiénico, cloro y pilas; igualmente al cuidado personal y tecnología, como maquillaje y electrodomésticos.

El funcionario mencionó luego las oportunidades de consumo; señaló que la justa futbolera 2026, con sus 104 partidos a lo largo de 39 días, “crea ventanas de oportunidad masivas que exacerban estos patrones de compra debido a la intensidad del calendario deportivo”.

Explicó el motor económico más allá del turismo, dijo que aunque el turismo en hoteles y restaurantes se beneficia, el mayor peso económico recae en el consumo de los hogares, el cual representa cerca del 50 por ciento de la demanda del país.

Silvia Singer, directora del MIDE, reforzó esta idea y dijo que detrás de cada partido existe una “enorme red de decisiones y consumos que forman parte de la historia cotidiana y de la economía nacional”.

Futbol para Bienestar Social Duradero

MIDE Pasa el Balón 2026 El futbol debe verse como una oportunidad de construcción de comunidades y mejora social, dijo Daniel Manriqueña, de Compartamos. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, Daniel Manríque, director de Comunicación Social y Sostenibilidad de Compartamos, explicó cómo el dinamismo económico que genera el fútbol debe aprovecharse desde una perspectiva de inclusión financiera para lograr un bienestar social duradero.

Resaltó la importancia del MIDE como un espacio vital para el conocimiento, la integración y la reflexión sobre el papel de los servicios financieros en la economía y la vida cotidiana.

Manríque explicó que el mundial no debe verse solo como un evento deportivo en estadios o pantallas, sino como una oportunidad para el desarrollo económico, la mejora social y la construcción de comunidades.

“Para Compartamos, la inclusión financiera es fundamental para potenciar el impacto de este tipo de eventos masivos en la sociedad”, afirmó.

Expresó el deseo de que los servicios, la educación y la resiliencia financieros se conviertan en elementos integrales de la sociedad mexicana.

Finalmente comentó que la exposición “Pasa el Balón” permite entender la convergencia entre el deporte y la economía, demuestra cómo ambos pueden unirse para transformar realidades y confirmar la unidad social.

Todos Quieren el Balón

MIDE Pasa el Balón 2026 Todo lo relativo al fútbol es una oportunidad para fortalecer el corredor cultural y social de la CDMX, dijo Michel Bauer, de Host City CDMX. (Gerardo González Acosta)

Michel Bauer, CEO Host City Ciudad de México, señaló el papel fundamental de “Pasa el Balón” como parte del legado cultural y social que el Mundial 2026 debe dejar en la capital.

Recordó las primeras reuniones en el MIDE para conceptualizar la exposición y cómo surgió el nombre “Pasa el Balón”, una frase que evoca la dinámica del juego en las calles y la memoria colectiva de los aficionados, pues todos piden el balón.

Afirmó que el fútbol es lo que ocurre en la cancha, y un fenómeno que habita en las casas, las conversaciones y la vida económica y social de las ciudades.

Luego describió la Copa del Mundo como una experiencia común capaz de unir a personas de diferentes lugares, edades y contextos.

Explicó que por ello el objetivo de su gestión es que el Mundial de Futbol 2026 deje un legado integral, cultural, social y económico, que impulse la creatividad y el turismo en la Ciudad de México.

Expresó su confianza en que miles de familias recorrerán la muestra y encontrarán en ella un recuerdo o una pasión que los identifique, y les conecte incluso con su propia infancia.

Agradeció al MIDE por sumarse al corredor cultural de Host City CDMX, para construir una celebración que pone a las personas, la cultura y el impacto social en el centro de la experiencia mundialista.

La Agenda del Balón

MIDE Pasa el Balón 2026 Pasa el Balón involucra una agenda nutrida para que los jóvenes encuentren oportunidades vocacionales en la exposición. (Gerardo González Acosta)

Como parte de la programación, el MIDE presentará actividades presenciales y contenidos digitales para amplificar la experiencia de los visitantes a la exposición. Señaló entre ellas las charlas de Noche de Museos; “El futbol en tres tiempos”, el 27 de mayo; “El peso de la camiseta”, el 19 de junio; y “Detrás del gol hay más flow”, el 29 de julio; todas las conferencias serán de acceso gratuito.

Singer reveló que serán presentados talleres, dinámicas interactivas y propuestas escénicas dentro de la exposición, como la experiencia interactiva “Remate de cabeza”, donde dos participantes compiten moviendo una pelota únicamente con su concentración y control emocional mediante sensores de neurofeedback, para mostrar cómo el enfoque y la calma impactan directamente en el desempeño.

En plataformas digitales, el MIDE sumará contenidos especiales como “Saque inicial”; el videopodcast “Economía de vestidor”, y distintas piezas audiovisuales que exploran de forma innovadora e inédita la relación entre futbol y economía.

“Pasa el Balón”, el MIDE inaugura Radiografía Ética y Financiera del Futbol frente a Mundial 2026