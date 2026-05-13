“Conciencia artificial, lengua y cine”, un ensayo de José Luis Díaz Gómez

AML. El anuncio de la lectura.

Los empeños por confeccionar programas o autómatas que gocen de conciencia en el sentido humano, es decir, que puedan sentir, percatarse, darse cuenta y tener los atributos mentales de la subjetividad, la sintiencia y el punto de vista han sido los más notorios de quienes hoy se ocupan del tratamiento de inteligencias artificiales. Por ahora no parece posible, por ser aquellas propiedades de la vida. No obstante, la posibilidad de que pueda surgir una forma de conciencia distinta en estructuras artificiales está condicionada a desarrollos tecnológicos futuros.

José Luis Díaz Gómez, médico y miembro de número de la AML, y quien se ha dedicado los últimos años a los estudios de la neurofilosofía y de la naturaleza de la identidad personal, la autoconciencia y la estructura de la mente, explora en esta lectura estatutaria la probabilidad, controversial desde que se ha intentado, de sintetizar vida y conciencia en un aparejo material. A lo largo de su exposición subraya que se puede admitir que una máquina realice ciertas labores de tipo cognitivo, sin por ello tener que conceder dichas facultades al artefacto.

Díaz Gómez analiza las posturas de Daniel Dennett, David Chalmers y Vicente Quirarte, y comenta largometrajes como Ex Machina, Alien: el octavo pasajero y Her para mostrar que un ser puede ser físicamente idéntico al humano, pero carecer de conciencia, comprensión y sentido lingüístico.

La lectura se proyectará el próximo jueves 14 de mayo, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.