Damon Albarn y actitud enrarecida de las autoridades del festival, cierran el Cervantino

Cierre del FIC En una tarima dispuesta como escenario de baile, con enjundioso zapateo y clamores jarochos, el Ballet Folklorico Coxolitli, originario de Cosoleacaque, Veracruz, presenta un cuadro costumbrista.

El último día del 53° Festival Internacional Cervantino transcurre con tranquilidad, sin grandes tumultos de gente, ni actividades programadas, en un ambiente de incertidumbre de respuestas para los periodistas y la antelación animosa de gente local que pronto podrá recobrar sus calles.

La conferencia de prensa programada para dar cifras preliminares se canceló el mismo domingo por la mañana, en su lugar ofrecerán un “Desayuno de agradecimiento” el lunes y al encontrar al Coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, Romain Greco confirmó que desconoce las cifras y que no asistirá a conversar con los medios de comunicación.

JORNADA.

Una banda de guerra marcha por el centro, el sol azota y el viento fluye por los callejones.

La noche del sábado, Sun Ra Arkestra se presentó en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas; mientras que en el día, una atiborrada Casa Veracruz ofreció talleres, conciertos y explicaciones sobre la ruta del café.

Para ser la clausura, los vendedores de comida que siguen en Casa Veracruz el domingo comparten que esperaban más gente. En el estand “Dulate”, donde se ofrecen tartitas dulces de guayaba con queso o chocolate con frambuesa (y más) hubo una gran afluencia los fines de semana anteriores, pero decreció mucho de un día para otro.

Se trata de La preciosa sangre de Cristo, una festividad que se da en el sur del estado, según explican Jorge Francisco de 28 años (11 años bailando) y Galilea Vera de 22 (8 años bailando). “Cada municipio tiene su fiesta patronal y éste es el de nosotros”.

Los integrantes del ballet expresan que ha sido un honor venir al Cervantino y presentarse durante el último fin de semana, el sábado en Plaza San Fernando y en la explanada externa de Casa Veracruz, mientras que el día de cierre estuvieron en el escenario principal del recinto dedicado al Estado invitado del FIC.

“Se tomaron distintos grupos representativos de todas las regiones de Veracruz, entonces que nosotros hayamos sido seleccionados para representar el sur y nuestro municipio es mucho orgullo”, agregan.

Del otro lado del Centro de Guanajuato, de acuerdo con el programa, continúan los Pollution Pods de Michael Pinsky en “Los Pastitos”, así como las exposiciones en los museos.

Todo concluirá en la noche, con el concierto que se anuncia histórico de Africa Express, con la presencia de Damon Albarn, cofundador del proyecto, así como 50 artistas provenientes de cuatro continentes, entre ellos Luisa Almaguer, Django Django, Moonchild Sanelly, Eme Malafe, Jupiter & Okwess y Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs.

“El diablo y la bruja”, “Raise a Glass”, “Mi lado”, “Motherland” y “Kuduro” son las primeras canciones previstas.

Cierre del FIC Romain Greco, coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, en encuentro con la prensa. (Eleane Herrera)

FIC Y LA PRENSA.

Por otra parte, el FIC cierra sin cifras preliminares de asistencia o actividades (hubo cancelaciones de conversatorios, conferencias, charlas abiertas al público, etc.) y sin ánimos por parte de las autoridades de apersonarse.

Como anualmente se realiza -desde hace años-, la conferencia de prensa con autoridades del festival, donde ofrecen datos estimados al cierre y responden las preguntas del último día del Festival, estaba programada para el domingo por la mañana en el cronograma oficial de Difusión del FIC.

Sin previo aviso a través de los canales de difusión de prensa, dicha conferencia se canceló el mismo domingo por la mañana.

En medio de confusiones y fallas en la transmisión de información, la directora de Difusión y Relaciones Públicas del Cervantino, Irma Ortega explicó que la decisión se tomó la noche anterior y por la mañana se avisó a todos. Sin embargo, hubo quienes no recibieron la notificación y quienes la recibieron de otros colegas o al preguntar directamente a miembros del equipo del FIC.

“Queremos hacerlo con los datos más certeros. La decisión la tomaron todas las instancias participantes en el Cervantino”, comentó y asintió que lo decidieron por la noche, en conjunto. “Para integrar la cifra del concierto de esta noche y por un agradecimiento al trabajo que han hecho ustedes”.

Al expresarle que el agradecimiento serían los datos y cuestionarle ¿quienes no puedan quedarse al desayuno no tendrán las cifras? Además de recordarle que la edición de varios medios presentes considera las notas con antelación para el formato impreso, la directora aseguró que no hay ninguna intención de ocultar los datos.

“La información la van a tener, no se preocupen”.

Expresó su intención de conseguir un encuentro con alguna autoridad que pudiera responder nuestras preguntas, alrededor de las 5 de la tarde, así como la advertencia de que, en realidad, no depende de ella.

“Mañana pueden regresarse a las 9 de la mañana, hay esa alternativa. Después del desayuno habrá un segundo regreso. Habrá un boletín de prensa, la información la van a tener, no se les está ocultando nada… les podemos dar cifras preliminares pero… todavía no las tenemos, con gusto déjenme verificar el estatus. No quiero dar un horario porque no depende de mí, sino de varias instancias”.

Respecto de lo que implica cambiar la organización de último momento, Irma Ortega respondió que “hoy tuvo que informarlo de esta manera” y animó a que “se puede hacer una reestructura de la edición” a quienes contaban con esta información.

Cierre del FIC El domingo no se dieron cifras del festival, pero se haría un encuentro con la prensa este lunes.

¿Y LAS AUTORIDADES?

“No tengo nada [de cifras], pero creo que mañana hay un desayuno a las 9 o algo así”, declaró un par de horas después el Coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, Romain Greco, al encontrarlo -por casualidad- en los corredores de Casa de Prensa.

Vagamente respondió que él no asistirá a la cita y se escabulló del cerco de periodistas con preguntas.

“Todavía estamos ajustando los horarios para tener la información”, comenzó a decir a la vez que Miriam Jiménez del equipo de prensa salía a su rescate.

“Hola, buenos días. Justo como les compartimos por mensaje, se está convocando un desayuno mañana lunes. No es como tal una conferencia de prensa, va a ser un desayuno, pero se les va a compartir toda la información. Hoy no, hasta mañana temprano”, anunció.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta sobre asistentes o eventos, pero sí rumores de que ninguna autoridad dará la cara en el desayuno del lunes. En su lugar, los representantes de comunicación compartirán los números que las instancias involucradas (Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Guanajuato) acuerden.