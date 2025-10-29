What Design Can Do México GNP 2025: las inteligencias que regeneran el futuro

What Design Can Do CDMX Foto: Cortesía

Después de más de una década impulsando el diseño como una herramienta para el cambio social, What Design Can Do México GNP 2025 regresa el próximo 26 de septiembre al Papalote Museo del Niño, con una edición que busca repensar el papel de la creatividad ante los grandes retos de nuestro tiempo. Bajo el eje INTELIGENCIA(S) —naturales, ancestrales, artificiales y colectivas—, el encuentro reunirá a diseñadorxs, artistas, científicos y agentes de cambio de todo el mundo para reflexionar sobre cómo regenerar ecosistemas, culturas y economías desde el diseño.

En entrevista, Ricardo Lozano, codirector de What Design Can Do México GNP, compartió la visión detrás de esta sexta edición en el país, los desafíos de organizar un evento de esta magnitud y la relevancia del diseño como catalizador de transformación social y ambiental.

“Esta es nuestra sexta edición en México, pero la organización existe desde 2011”, explica Lozano. “Nos da mucha alegría ver que sigue generando conversación, que seguimos poniendo al diseño en la agenda y que podemos hacerlo desde un punto de vista ambiental y social, atendiendo las problemáticas más urgentes de estos tiempos”.

What Design Can Do CDMX Foto: Cortesía

Inteligencias para regenerar el presente

El tema central de esta edición es INTELIGENCIA(S), un concepto que invita a ampliar la conversación más allá de la inteligencia artificial.

“Todo mundo habla de inteligencia artificial, pero nosotros queremos ir más allá”, comenta Lozano. “Estamos hablando también de inteligencia ancestral, natural y colectiva, que son, en realidad, las que alimentan esos sistemas automatizados. Se trata de recuperar la tierra, nuestras costumbres y raíces, y llevarlas al siglo en el que vivimos. Es un diálogo entre innovación y ancestralidad”.

La propuesta también busca humanizar la tecnología y destacar la importancia de la colaboración colectiva:

“El diseño debe ser una herramienta para conectar y transformar. Queremos mostrar cómo todas estas inteligencias se conectan para generar cambios más profundos”.

What Design Can Do CDMX Foto: Cortesía

El diseño como agente de cambio

Durante la conversación, Lozano enfatiza que el diseño tiene un rol crucial en la transformación de comportamientos y en la búsqueda de soluciones sostenibles.

“El diseño es un detonador de cambios de comportamiento. Empatiza con las problemáticas y genera propuestas para mejorar productos, servicios y sistemas”, asegura. “Hoy, en pleno cambio climático, es vital recordar que el 80% del impacto ambiental de los productos se define en la etapa de diseño. Todo está diseñado, pero lo importante es entender qué está bien diseñado y qué significa realmente diseñar bien”.

México: innovación desde la resiliencia

El director de WDCD México reconoce que el país ha desarrollado una forma única de abordar los desafíos sociales desde el diseño.

“México es un ejemplo de fusión entre conocimiento ancestral e innovación contemporánea”, afirma. “Aquí diseñamos con resiliencia. Nuestros problemas son distintos y las soluciones también. En México el diseño tiene que ver con la comunidad, con cómo cuidamos de los otros y del planeta”.

Además, resalta el valor de la artesanía, los oficios y las economías locales como ejes fundamentales para repensar la sostenibilidad.

“No todo tiene que ser industrial o masivo. Hay que volver a hacer las cosas sencillas, con menos energía, que duren más y puedan repararse. Esa es la verdadera innovación”.

Alianzas y desafíos en 2025

Sobre los retos que implica organizar el festival, Lozano reconoce que el financiamiento y la sensibilización del público siguen siendo desafíos importantes.

“Siempre es un reto lograr que el gobierno, los patrocinadores o las empresas entiendan por qué es tan importante hablar de sostenibilidad y temas sociales”, admite. “Pero también ha sido una gran oportunidad: estamos trabajando directamente con la Secretaría de Economía en proyectos que se planean desde el diseño para los polos de bienestar del país”.

What Design Can Do México GNP también se ha aliado con el Abierto Mexicano de Diseño, que se llevará a cabo simultáneamente en Chapultepec, ampliando el alcance de las actividades.

“Nuestro objetivo es que la sociedad sepa qué hace el diseño. Que entienda de dónde vienen los productos y servicios que usamos a diario”.

Entre los aliados institucionales y empresariales destacan GNP, Comex, el Papalote Museo del Niño, así como las embajadas de Países Bajos, Suiza y Austria. Universidades como la Iberoamericana, La Salle, Anáhuac y Centro también participan con speakers y talleres.

“Es un esfuerzo colectivo, por eso nos interesa tanto hablar de inteligencia colectiva. Es la mejor forma de construir un futuro sostenible”, subraya Lozano.

Inspiración y propósito

Entre los invitados de este año se encuentran nombres como Julia Watson, Edel Rodríguez, Borre Akkersdijk, Iván Abreu, Rocío Lobato, Chinampa Veneta, Pedro Salazar, Benjamin Dillenburger, Karla Saldaña, Dinorah Schulte, Piero Barandiarán y el dúo honey & bunny. Además, la reconocida diseñadora Camille Walala presentará una instalación monumental en la azotea del Papalote Museo del Niño, visible incluso desde el Cablebús.

“A mí lo que me motiva es poder dejarle un mejor mundo a mi hijo”, confiesa Lozano. “Quiero que las nuevas generaciones puedan disfrutar del planeta y de la vida, y que aprendan a hacer las cosas bien, con empatía, con bienestar y con respeto hacia lo que nos rodea”.

Con una agenda que cruza arte, ciencia, tecnología, naturaleza y política, What Design Can Do México GNP 2025 reafirma que el diseño no es sólo una disciplina estética, sino una herramienta poderosa para imaginar —y construir— un mundo más justo y sostenible.