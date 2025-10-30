Libros silentes: el arte de contar sin palabras

En un mundo saturado de palabras, los libros silentes —también conocidos como libros álbum sin texto o silent books— proponen una experiencia distinta: leer con los ojos y con la imaginación. En ellos, no hay diálogos, descripciones ni narradores; solo imágenes que construyen una historia abierta a la interpretación del lector.

Raros | Libro silente (Editorial Océano)

Cada página se convierte en una escena que avanza mediante gestos, colores, movimientos y silencios visuales. No se trata de libros mudos, sino de libros que hablan otro idioma: el del arte y la emoción.

Aunque suelen asociarse a la literatura infantil, los libros silentes han trascendido esa categoría. Son usados en bibliotecas, museos y escuelas como herramientas de alfabetización visual, promueven la lectura entre comunidades multilingües y estimulan la creatividad en niños y adultos por igual.

Su principal característica es que pueden ser comprendidos sin importar el idioma del lector, lo que los convierte en un puente cultural y emocional. En 2012, la organización internacional IBBY lanzó el proyecto “Silent Books: From the World to Lampedusa and Back”, que reunió libros sin texto de distintos países para llevarlos a centros de refugiados en la isla de Lampedusa, Italia. El objetivo era ofrecer una forma de lectura universal para niñas y niños migrantes que no compartían un mismo idioma.

En los últimos años, autores e ilustradores de distintas partes del mundo han encontrado en el libro silente un espacio de experimentación narrativa. Obras como The Arrival, del australiano Shaun Tan, retratan el desarraigo y la migración a través de imágenes oníricas y detalladas, sin una sola palabra. Por su parte, La ola, de la coreana Suzy Lee, es un homenaje a la curiosidad y la libertad infantil, contado únicamente con trazos en azul y gris.

En México, este tipo de publicaciones ha cobrado fuerza en ferias del libro y editoriales independientes, que reconocen en ellas un medio de expresión artística y educativa. Los ilustradores nacionales han comenzado a explorar el formato para visibilizar temas sociales, ambientales y culturales, aprovechando el poder de la imagen para provocar reflexión sin necesidad de texto.

Valeria Gallo, es una ilustradora y autora mexicana, publicada por editorial Océano, donde su libro “Raros” cuenta desde el silencio el encuentro de seres extraños que se observan, primero desde la distancia, contemplando el abismo y las “diferencia” que los separan, para, después, recorrer la silueta del otro encontrando una suerte de compañerismo.

El libro silente invita a una lectura pausada, sensorial, donde cada lector se convierte en narrador, interpretando las emociones y los gestos que ve en las páginas. Es un formato que enseña a mirar con atención, a leer entre líneas visuales y a descubrir que las historias no siempre necesitan palabras para conmover.

En tiempos en que la velocidad domina la comunicación, los libros silentes nos recuerdan que el silencio también puede contar historias: historias que cruzan fronteras, unen culturas y despiertan la imaginación.