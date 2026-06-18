Inicia diálogo: No va Ana Francis Mor y aceptan peticiones para Casa del Poeta

Poeta. El diálogo en la Casa del Poeta fue mediado por Edgardo Bermejo Mora.

Aunque la polémica de la Casa del Poeta concierne a la titular de Cultura CDMX, Ana Francis Mor no acudió a la primera mesa de diálogo convocada por la institución que lidera. Tampoco acudieron los miembros del Comité de Defensa de la Casa del Poeta, quienes comunicaron que tuvieron menos de 24 horas de aviso.

Sin embargo, en el salón de usos múltiples David Huerta, que el viernes pasado estuvo inundado al recibir a los manifestantes que abogaron por el nombre y vocación del recinto, este jueves se reunieron vecinos, poetas, académicos y el equipo de la Revista Generación.

En representación de la Secretaría de Cultura de la CDMX (SCCDMX) acudieron Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y el mediador Edgardo Bermejo Mora, quienes escucharon las peticiones de la comunidad y pusieron a varios de los presentes al corriente de la situación del inmueble que recientemente pasó a manos de la SCCDMX.

De momento, todas las peticiones del pliego petitorio fueron aceptadas, por lo que la Casa del Poeta Ramón López Velarde y sus espacios conservan su nombre, se destituirá al actual director, Andrés Carreño, resguardarán los acervos de Efraín Huerta y Salvador Novo y el Café-Bar Las Hormigas no será un cabaret.

En el encuentro la comunidad reiteró sus preocupaciones en torno a las actividades y proyectos que ocuparán la Casa del Poeta Ramón López Velarde a partir de ahora.

Entre las peticiones, propuestas y preocupaciones que se expresaron destacan: un Centro de Estudios Académicos de la Literatura; censo y vinculación con artistas y escritores que radiquen en los alrededores; documentación y preservación de la memoria cultural del recinto; calendarización de las actividades anuales y transparencia de actividades de manejo y presupuesto; además de solicitar mecanismos claros de participación ciudadana y convocatoria a futuros diálogos.

De momento, se posponen todas las actividades que se tenían planeadas para las siguientes dos semanas en el recinto. También queda en espera la convocatoria para un segundo encuentro de diálogo.

“La búsqueda es cansar un triunfo ciudadano, con estarnos citando a las 10 de la mañana todos los viernes. ¿Qué va a pasar? Ahorita somos alrededor de 35 o 40 personas, ¿cuántos vamos a venir la próxima semana? ¿Cuántos vamos a venir en un mes?”, observó el gestor cultural Emiliano Escoto, director de Revista Generación.

“Esto se va a convertir en una carrera de resistencia, el que más se aferre es el que va a quedar y hay una diferencia entre ustedes, administración pública y nosotros: ustedes están en horario laboral, las personas que representan a la institución seguramente están cobrando un sueldo por estar aquí”, ahondó en referencia a que muchos de los que acudieron por parte de la sociedad civil tuvieron que mover actividades laborales para participar en el diálogo.

Asimismo, recordó que este viernes 19 de junio a las 5pm continúa la convocatoria frente a la Casa del Poeta para conmemorar el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde y festejar el triunfo que supone ponerse a dialogar.

“Es un triunfo porque el diálogo normalmente no existe”, expresó.

SEGUNDA CITA

Respecto de la ausencia de la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis Mor, Jesús Galindo Calderón respondió que “esto fue un primer procedimiento de escucha, ella va a estar en posteriores ocasiones”.

Sobre cuándo va a hacer aparición consideró que “lo tendría que checar yo con ella porque también nos encontramos en un proceso bien grande, bien complejo, la ciudad tiene muchísima actividad cultural, pero lo que quería ella es que ya nos sentáramos a escucharles”.

“Va a venir, no se preocupen, no puedo decir cuándo, pero tiene que venir, ella tiene una vocación de escucha”, aseguró.

Asimismo, Galindo Calderón reveló que se tiene que revisar “absolutamente todo” en el proyecto: la situación de los proyectos que tienen sede en el inmueble, el estado de la Casa, presupuesto, programación y participación de toda la comunidad literaria.

Con el objetivo de ampliar el diálogo con toda la comunidad, afin a demostrar pluralidad y transparencia, se invita a las personas interesadas a ponerse en contacto a través del correo: casaramonlopezvelarde@cultura.cdmx.gob.mx

Al terminar la mesa de diálogo, Edgardo Bermejo Mora declaró a los medios que fue “en estos días” cuando lo invitaron a trabajar y desconoce cuánto tiempo mediará esta situación.

“Depende mucho de cómo va a ser el proceso. Yo estoy aquí en mi triple calidad de vecino de la Roma, de escritor y gestor cultural y de alguien que ha trabajado desde la diplomacia en la resolución de conflictos”, comentó.

Tampoco aclaró la estrategia u organización con la que continuará el diálogo, de momento el plan es aparecer y escuchar lo que cada persona quiera decir.

Reiteró que no representa a ninguna de las dos partes y que su intención es contribuir al diálogo para llegar a “acuerdos verificables e instrumentales en la práctica”.

“Por lo pronto habrá una segunda convocatoria al foro de consulta la próxima semana”.

En la sesión del próximo viernes -aún por confirmar- el mediador espera la aparición del Comité de Defensa de la Casa del Poeta, que públicamente manifestó que no podría venir a la primera cita.

“Son interlocutores, para mí, fundamentales y sin su voz y su participación este foro de consulta quedaría incompleto”.