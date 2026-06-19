La Quiñonera celebra y cuestiona el furor mundialista con una exposición y un amplio programa artístico

Quiñonera En la muestra colectiva “Al balón le vale m*dres” a más de 40 artistas de distintas generaciones y disciplinas reflexionan, desde una mirada crítica, sobre el futbol y distintos temas sociales, políticos y culturales.

La Quiñonera, emblemático espacio independiente de la escena del arte, se convierte durante el torneo de futbol más importante del mundo en un punto de encuentro donde la justa deportiva no sólo se mira y se celebra, sino que también se cuestiona.

A través de la exposición “Al balón le vale m*dres” y un programa de actividades que incluye charlas, talleres, proyecciones, música y micrófono abierto, la casona ubicada en el barrio de La Candelaria, Coyoacán, se convertirá hasta el próximo 19 de julio en un sitio que propone una experiencia distinta a lo que está sucediendo en museos o recintos oficiales designados para el festejo mundialista.

En la muestra colectiva “Al balón le vale m*dres” a más de 40 artistas de distintas generaciones y disciplinas reflexionan, desde una mirada crítica, sobre el futbol y distintos temas sociales, políticos y culturales, como las desapariciones forzadas y los conflictos bélicos hasta las formas de organización comunitaria, la protesta social y la construcción de identidades colectivas.

Mario Stoylov, cocurador de la exposición, detalla que el guión curatorial se sostiene sobre dos pilares fundamentales: crear un espacio crítico en torno al tema que domina la agenda cultural en estos días y dar voz a artistas emergentes para que puedan convivir con figuras consolidadas. “Muchas exposiciones se hacen en museos, pero por los patronatos o por cualquier otra razón no pueden decir cosas tan tajantes.

Queríamos aprovechar que La Quiñonera es un sitio más permisivo ydar cabida a obras que no podían estar en lugares más institucionales”, comenta. Mario Stoylov añade que otro de los objetivos de la muestra es dar espacio a una pluralidad de voces de distintas generaciones y miradas. “Buscamos que hubiera muchas posturas, que se hablara no sólo de futbol, sino también de otros temas que rozan con eso. El futbol funciona como una excusa para hablar de otros temas”.

Así, en distintas áreas de la casona, nombres de artistas como Franco Aceves Humana, Betsabeé Romero, Gabriela González y Juan Obando dialogan con los de artistas emergentes cuyas prácticas artísticas van desde la pintura, fotografía, grabado, video, obra tridimensional, instalaciones, cajas de luz, textiles, playeras intervenidas y piezas concebidas específicamente para esta exposición.

Entre las obras más significativas se encuentran tres playeras intervenidas. Una deellas realizada por la diseñadora de moda Constanza Estrada, quien interviene una camiseta del club Paris Saint Germain con patrones textiles palestinos para abordar el genocidio en Gaza. Las otra pieza se centran en la crisis de desapariciones en México, detalla Mario Stoylov: “fue realizada por el artista combativo Vlocke Negro, que es famoso como grafitero y por su arte clandestino. También está expuesta una playera que hizo una de las madres buscadoras, por iniciativa de la artista Elsa Oviedo, como parte del proyecto Artivismo México 26”.

Otra de las piezas clave es un códice de Franco Aceves Humana, integrado por alrededor de 15 láminas realizadas mediante litografía. La pieza Tratado curioso de las cosas del Balón Pie en México imagina, con humor y echando mano de las referencias históricas, cómo habrían registrado los tlacuilos el futbol en los códices novohispanos. “Lees el códice y es muy chistoso porque está en un tono de castellano antiguo, todo es muy formal, barroco”, comenta el cocurador.

La exposición incluye además una portería de Betsabeé Romero perteneciente al proyecto Tejiendo Redes, una iniciativa que la artista ha realizado con comunidades migrantes en Estados Unidos y que busca involucrar en la elaboración de esas piezas a habitantes de distintas localidades de los países sede del mundial 2026.

Destaca también una fotografía de Elizabeth Sauno sobre las manifestaciones realizadas durante un partido entre México y Portugal en el Estadio Azteca, en marzo pasado, cuando un grupo de personas cerró Periférico para jugar futbol como acto de protesta utilizando un balón con el rostro de Donald Trump. Junto a la imagen se exhibe el balón original empleado en la manifestación, que constituye una obra de Vloke Negro.

Un espacio para festejar y reflexionar En el marco de esta exposición, La Quiñonera ha organizado un programa de actividades gratuitas para abrir la conversación y la reflexión en torno al evento deportivo que se realiza entre México, Canadá y Estados Unidos, pero también para celebrar y convivir. Bautizados como “Tercer Tiempo”, esta serie de encuentros se realizará después de algunos partidos claves, como los de la Selección Mexicana, y reunirá a periodistas, urbanistas, artistas, activistas, comerciantes, investigadores y aficionados para dialogar sobre distintos temas vinculados con el balompié.

“El Tercer Tiempo es más que nada charlar sobre futbol en un ambiente relajado”, explica Constanza Estrada, parte del colectivo a cargo de La Quiñonera. “Se busca que hable gente que le tiene afecto al futbol y que se celebre ese deporte, pero al mismo tiempo no se ignore todo lo que está pasando. Saber vivir en esas contradicciones”.

La activación más reciente tuvo lugar este jueves 18 de junio, durante el partido de México vs Corea del Sur. En el evento, el público pudo disfrutar de música en vivo, a cargo de la artista Daniela Parra. El siguiente evento tendrá lugar el viernes 26 de junio, a partir de las 16 horas, e incluirá un conversatorio sobre el fanatismo y la comunidad. La música en vivo estará a cargo del DJ Mayte.

Más adelante, el 27 de junio, a partir de las 15 horas, La Quiñonera ofrecerá un taller para hacer balones de semillas, además de un conversatorio sobre arte y fútbol con Pilar Garduño y Néstor de la Luz. Incluye música en vivo de DJ Bobbi Fierro. Otras de las actividades estelares se llevarán a cabo el 4 de julio, con un Conversatorio sobre urbanismo, feminismo y fútbol con la artista Elsa Oviedo, Laboratorio para vatos y Cavo. También tendrá lugar la activación de la pieza Lo que

de verdad importa de Gerardo Oliver, a las 19:00 horas. Después, habrá música en vivo de MathBB.

En colaboración con el proyecto Punto Magnolia, el programa de actividades contempla para el 11 de julio, a partir de las 15:00 horas, la participación de vendedores populares de Tepito, quienes instalarán sus puestos en el lugar y participarán en un conversatorio para hablar del impacto que el actual evento futbolístico ha tenido en su labor. Ese mismo día, Constanza Estrada y Arcoíris

ofrecerán un taller de tuneo de playeras.

La programación también incluirá proyecciones audiovisuales, como los documentales: El Sahara Fc. La vida en chorcitos (2026), de Gustavo Markovich y Camila Mendoza, Democracia en blanco y negro (2014), de Pedro Asbeg y el galardonado corto Passarinho (2024) de Natalia García Agraz. A lo largo de varias jornadas, habrá espacios para jugar videojuegos, torneos de futbol virtuales, talleres para construir balones de semillas y micrófonos abiertos para compartir textos que el colectivo organizador ha recibido a través de convocatoria.

Constanza Estrada señala que el programa responde a la necesidad de crear espacios donde sea posible celebrar el futbol sin dejar de mirar críticamente las contradicciones que lo rodean. “Todo lo que disfrutamos tiene también un lado B”, afirma al referirse a las complejas realidades que acompañan a los grandes eventos deportivos.

El Tercer Tiempo, añade, busca acompañar al público en una reflexión colectiva: “La Quiñonera, lamentablemente, no ofrece una respuesta a todos esos problemas; la exposición tampoco, pero es importante saber que estamos sentados en esta arena movediza, en este colchón incómodo donde sí descansas, pero te das cuenta que está pasando algo feo”.

La exposición Al balón le vale m*adres podrá visitarse hasta el 19 de julio en La Quiñonera; las visitas son mediante cita previa y durante las jornadas de activación programadas por el espacio. Los detalles y actualizaciones de horarios se anunciarán a través de las redes sociales de La Quiñonera. Todas las actividades son de acceso gratuito. La Quiñonera, una casa independiente vinculada a la historia del arte contemporáneo mexicano desde mediados de la década de 1980, se ubica en Santa Cruz 111, Ampliación Candelaria, delegación Coyoacán.