El Premio Cervantes es un reconocimiento a mi vocación literaria y amor a la lengua castellana: Gonzalo Celorio

Escritor Gonzalo Celorio.

Gonzalo Celorio señala que recibir el Premio Cervantes 2025 “me hace sentir muy conmovido por varias razones: una, porque es un reconocimiento a mi vocación literaria, otra, por el amor que tengo a la lengua española y finalmente por mi vocación cervantina".

El jurado señaló, en su fallo, que se le reconoce “por su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”, ha señalado el jurado, que destaca que Celorio “conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida”. Celorio (Ciudad de México, 77 años) se alza así con el máximo galardón de la literatura en lengua castellana, creado en 1976 y dotado de 125 mil euros. El premio será entregado el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.

En entrevista y en medio de numerosas llamadas de sus amigos para felicitarlo, Gonzalo Celorio dice a Crónica que “estoy muy conmovido por que es un galardón de alto nivel y es el premio más importante que se da en la lengua castellana. Esto me emociona mucho porque es un reconocimiento a mi vocación literaria, a mi amor por la lengua española y por mi vocación cervantina".

Cuenta que “agradece mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, que fue la que me postuló al galardón, y la verdad estoy contento por esta distinción que me hizo la UNAM, a la que he dedicado prácticamente toda mi vida”.

Y finalmente señala que “me honra mucho figurar en la nómina de los escritores mexicanos que lo han recibido antes que yo”.