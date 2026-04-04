El alma del sureste toma Los Pinos; Tabasco despliega su herencia Olmeca y Maya en la CDMX

La cultura de Tabasco no solo se observa, se come, se vive y se usa; es la expresión de un pueblo que proyecta su origen con dignidad hacia el presente, señala Aída Elba Castillo —

Tabasco en Los Pinos Tabasco en el Complejo Cultural Los Pinos es abrir un espacio al trabajo artesanal y a los saberes culinarios del sureste mexicano. (Los Pinos)

Para compartir el legado que fusiona milenios de historia olmeca y maya con la vitalidad del México contemporáneo, fue inaugurado en el Complejo Cultural Los Pinos el festival “Tabasco en Los Pinos”.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de Tabasco, congrega a más de 100 portadores de tradiciones entre artesanos, cocineras tradicionales y artistas.

En representación de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura Federal, Valeria Palomino, dijo que el espacio reconoce a la cultura como un derecho humano fundamental.

“Tener a Tabasco en este Complejo Cultural es abrir un espacio al trabajo artesanal y a los saberes culinarios del sureste; es reconocer la cultura como un derecho humano fundamental, como un vínculo vivo entre comunidades y como una expresión plena de libertad creativa”, manifestó.

Por su parte la secretaria de Cultura estatal, Aída Elba Castillo Santiago, manifestó que “el festival es una plataforma para dignificar el mestizaje y la riqueza de una tierra que entiende el mundo a través de sus creaciones y su convivencia”.

Artesanía y Saberes Ancestrales

Indicó que se trata la expresión viva de un pueblo que reconoce su origen y lo proyecta con dignidad hacia el presente.

“Somos tierra de mestizaje, herederos de profundas raíces ancestrales que nos conectan con las grandes civilizaciones olmeca y maya, cuya herencia permanece en nuestra forma de crear, de convivir y de entender al mundo”, exclamó.

Explicó que en los espacios de Cencalli y Plaza Jacarandas, los visitantes a Los Pinos pueden admirar y adquirir piezas de un valor utilitario y estético excepcional.

“Desde textiles de Jonuta elaborados en telar de cintura, hasta joyería en fibra de mutusay de Tacotalpa y cestería de Nacajuca; la muestra se complementa con la fuerza del tallado en madera de Tenosique y la delicadeza de la pintura popular en abanicos y sombreros, reflejando una maestría heredada por generaciones”, dijo.

Cocina de Humo, Viaje Sensorial

Tabasco en Los Pinos El aroma del pejelagarto, el uliche y el cacao envuelve a los comensales, quienes descubren platillos como el pätelwaj (tamal de pejelagarto) y el ma’tz (pozol). (Tabasco)

Convertido en epicentro del sureste mexicano, en el Complejo Cultural late el corazón del festival con las Cocinas de Humo de Cencalli.

El aroma del pejelagarto, el uliche y el cacao envuelve a los comensales, quienes descubren platillos como el pätelwaj (tamal de pejelagarto) y el ma’tz (pozol).

También pupuk (polvillo), muxumwaj de ibam (tostadas de pejelagarto), tamalitos de chipilín, costilla de cerdo en adobo, plátanos rellenos de queso, chanchamitos, mondongo en verde y bebidas tradicionales.

La oferta gastronómica es acompañada por una muestra agroalimentaria de Comalcalco y Tamulté, que incluye chocolates artesanales y productos agroecológicos; la seguridad alimentaria y el comercio justo son pilares del evento.

Los Maestros y artesanos comparten así sus prácticas heredadas por generaciones, y conocimientos productivos, artísticos y culinarios que reflejan la diversidad cultural de la entidad.

Educación y Memoria para las Infancias

Tabasco en Los Pinos Tabasco trae y muestra su grandeza, su origen, su historia; las mujeres que tejen, pintan, y labran. (Los Pinos)

Valeria Palomino señaló que para el público infantil, estudiantes del CEIBA ofrecen sesiones de cuentacuentos inspiradas en la flora y fauna regional, para fortalecer el vínculo con la memoria cultural desde temprana edad.

“La jornada artística es coronada por la Marimba Blancas Mariposas y el Ballet Folclórico Juvenil, y contextualiza figuras históricas como Tabscoob a través de danzas tradicionales que reafirman que en Tabasco la identidad es un vínculo vivo que dialoga con el presente”, explicó.

En su oportunidad, la directora del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, Vianey Rodríguez Torres, abrió su participación en su lengua Yokot’an desde la cual expresó un singular mensaje.

“Hoy, en este hermoso centro cultural, Tabasco trae y muestra su grandeza, su origen, su historia; las mujeres que tejen, pintan, labran, cocinan con el alma y corazón, están aquí en la capital del país; van a saborear la cultura de Tabasco que se come, vive y usa”, expresó.

La directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus, Cano, agradeció al centenar de artistas, productores, cocineras y talleristas que traen su cultura al recinto del pueblo de México.

“Durante este fin de semana más de 100 portadoras y portadores de las tradiciones comparten sus creaciones, historia e identidad con nosotros; su estancia nos recuerda que la presencia está viva y que en Los Pinos se abre un lugar para dialogar, conmemorar y celebrar lo que nos da identidad colectiva”, culminó.

El festival “Tabasco en Los Pinos”se lleva a cabo este 4 y 5 de abril de 2026, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos de la CDMX.

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