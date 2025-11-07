Cartelera de la Coordinación Nacional de Música y Ópera para noviembre

Gala lírica: Verdi, Rossini y Donizetti
Solistas Ensamble de Bellas Artes
Domingo 9 de noviembre, 12 h
Anfiteatro Simón Bolívar, Antiguo Colegio de San Ildefonso, UNAM
Boletos: $50 pesos
Christian Gohmer, director artístico
El grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un concierto de gala con arias de las óperas El barbero de Sevilla, La cenicienta, Don Pasquale, Rigoletto, El trovador, Aida y Falstaff de los compositores italianos Rossini, Donizetti y Verdi.
___________________________________
Jornadas INBAL-SACM
Orquesta Iberoamericana
Domingo 9 de noviembre, 18 h
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Boletos: $75
Lizzi Ceniceros, directora
En el marco de las Jornadas INBAL-SACM 2025, la Orquesta Iberoamericana, dirigida por su fundadora Lizzi Ceniceros, interpretará obras de música mexicana de los compositores Omar Arellano, Cristina García Islas, Jesús Echevarría, Abdel Vega, Leticia Armijo, Gina Enríquez, Lilia Vázquez Kuntze, Jorge Vidales y Samuel Murilo.
___________________________________
Kelvinator Orquesta
Jueves 13 de noviembre, 19 h
Pabellón Escénico, Jardín Escénico
Entrada libre
En el marco del Ciclo Jazz INBAL, el colectivo mexicano de jazz contemporáneo Kelvinator Orchestra ofrecerá un repertorio de la autoría de su fundador: el compositor y saxofonista inglés Kelvin Christiane.
El conjunto, muy similar en dotación a una big band, pero añadiendo flauta y clarinete, se compone de cerca de veinte músicos nacionales, entre ellos algunos de los talentos más relevantes de la escena del jazz de la Ciudad de México como Santiago Von Sternenfels, Alán Fajardo, Daniel Paz, Polen Iñaki, Darío González, Sebastián Soto y Clément Amirault, entre otros.
___________________________________
Festival Divertimento
Trío Tempori
Viernes 14 de noviembre, 18 h
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Boletos: $75
Carlos Egry, violín
Fabiola Flores, violonchelo
Monique Rasetti, piano
En el marco del XX Festival Divertimento, el Trío Tempori dará un concierto con obras de Ponce, Hatzis y Shoshtakovich.
___________________________________
Barroco desconocido
Novum Antiqua Musica
Domingo 16 de noviembre, 18 h
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Boletos: $75
Magali Gasca, oboe barroco
Vincent Touzet, traverso
Mario Salinas, viola da gamba
Raúl Moncada, clavecín
El ensamble Novum Antiqua Musica presenta un programa dentro del Ciclo Música Antigua con obras de Richter, Naudot, Huguenet, Chauvon y Kleinknecht.
___________________________________
Una velada en Berlín
Celebrando 220 años de Fanny Hensel-Mendelssohn
Coro de Madrigalistas de Bellas Artes
Viernes 21 de noviembre, 18 h
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Boletos: $75
Carlos Aransay, director artístico
Beatriz González, violonchelo
Cecilia Cirión, piano
Programa que celebra los 220 años del natalicio de la destacada compositora y pianista alemana Fanny Hensel-Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn y cuyo talento fue eclipsado por los convencionalismos sociales de su época. Obras de J.S. Bach, F.H. Mendelssohn, F. Mendelssohn, Viardot y C. Schumann.
___________________________________
Jornadas INBAL-SACM
Quinteto de Alientos de la Ciudad de México
Sábado 29 de noviembre, 18 h
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
Boletos: $75
Asako Arai, flauta
Fielding José Roldán, oboe
Rafael Prado Durán, clarinete
Cristian Cornejo, corno francés
Wendy Holdaway, fagot
Dentro de las Jornadas INBAL-SACM 2025, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México interpretará obras de música mexicana de los compositores Oscar Alcalá, Uriel Cisneros, Eliezer Alejandro, Joxyer Zamudio, Ariel Waller, María Granillo, Patricia Moya y Adán Ramírez.
___________________________________
Ballet Mécanique - Vanguardia Futurista
Tambuco ensamble de percusiones
Sábado 29 de noviembre, 19 h
Sala Principal, Palacio de Bellas Artes
Boletos: $300, $280, $250, $150, $120
El destacado ensamble Tambuco presentará la obra Ballet Mécanique. Vanguardia Futurista, que celebra la audacia sonora de inicios del siglo XX.
El concierto incluye la obra Ballet Mécanique, de George Antheil (EE. UU.), pieza emblemática que sintetiza la estética del futurismo y el dadaísmo, que fue una fusión innovadora de la mecánica, el ritmo y la experimentación sonora. En su ejecución, Tambuco estará acompañado por los pianistas Ana Gabriela Fernández, Duane Cochran, Józef Olechowski y Gonzalo Gutiérrez, así como por diez percusionistas invitados.
El programa se complementa con otras obras icónicas de percusiones de principios del siglo XX: Sextet, de Steve Reich (EE. UU.); Ionisation, de Edgar Varèse (Francia); y Rítmicas V-VI, de Amadeo Roldán (Cuba).