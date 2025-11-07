Cartelera de la Coordinación Nacional de Música y Ópera para noviembre

Concierto El destacado ensamble Tambuco presentará la obra Ballet Mécanique. Vanguardia Futurista, que celebra la audacia sonora de inicios del siglo XX.

Gala lírica: Verdi, Rossini y Donizetti

Solistas Ensamble de Bellas Artes

Domingo 9 de noviembre, 12 h

Anfiteatro Simón Bolívar, Antiguo Colegio de San Ildefonso, UNAM

Boletos: $50 pesos

Christian Gohmer, director artístico

El grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un concierto de gala con arias de las óperas El barbero de Sevilla, La cenicienta, Don Pasquale, Rigoletto, El trovador, Aida y Falstaff de los compositores italianos Rossini, Donizetti y Verdi.

___________________________________

Jornadas INBAL-SACM

Orquesta Iberoamericana

Domingo 9 de noviembre, 18 h

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Boletos: $75

Lizzi Ceniceros, directora

En el marco de las Jornadas INBAL-SACM 2025, la Orquesta Iberoamericana, dirigida por su fundadora Lizzi Ceniceros, interpretará obras de música mexicana de los compositores Omar Arellano, Cristina García Islas, Jesús Echevarría, Abdel Vega, Leticia Armijo, Gina Enríquez, Lilia Vázquez Kuntze, Jorge Vidales y Samuel Murilo.

___________________________________

Kelvinator Orquesta

Jueves 13 de noviembre, 19 h

Pabellón Escénico, Jardín Escénico

Entrada libre

En el marco del Ciclo Jazz INBAL, el colectivo mexicano de jazz contemporáneo Kelvinator Orchestra ofrecerá un repertorio de la autoría de su fundador: el compositor y saxofonista inglés Kelvin Christiane.

El conjunto, muy similar en dotación a una big band, pero añadiendo flauta y clarinete, se compone de cerca de veinte músicos nacionales, entre ellos algunos de los talentos más relevantes de la escena del jazz de la Ciudad de México como Santiago Von Sternenfels, Alán Fajardo, Daniel Paz, Polen Iñaki, Darío González, Sebastián Soto y Clément Amirault, entre otros.

___________________________________

Festival Divertimento

Trío Tempori

Viernes 14 de noviembre, 18 h

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Boletos: $75

Carlos Egry, violín

Fabiola Flores, violonchelo

Monique Rasetti, piano

En el marco del XX Festival Divertimento, el Trío Tempori dará un concierto con obras de Ponce, Hatzis y Shoshtakovich.

___________________________________

Barroco desconocido

Novum Antiqua Musica

Domingo 16 de noviembre, 18 h

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Boletos: $75

Magali Gasca, oboe barroco

Vincent Touzet, traverso

Mario Salinas, viola da gamba

Raúl Moncada, clavecín

El ensamble Novum Antiqua Musica presenta un programa dentro del Ciclo Música Antigua con obras de Richter, Naudot, Huguenet, Chauvon y Kleinknecht.

___________________________________

Una velada en Berlín

Celebrando 220 años de Fanny Hensel-Mendelssohn

Coro de Madrigalistas de Bellas Artes

Viernes 21 de noviembre, 18 h

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Boletos: $75

Carlos Aransay, director artístico

Beatriz González, violonchelo

Cecilia Cirión, piano

Programa que celebra los 220 años del natalicio de la destacada compositora y pianista alemana Fanny Hensel-Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn y cuyo talento fue eclipsado por los convencionalismos sociales de su época. Obras de J.S. Bach, F.H. Mendelssohn, F. Mendelssohn, Viardot y C. Schumann.

___________________________________

Jornadas INBAL-SACM

Quinteto de Alientos de la Ciudad de México

Sábado 29 de noviembre, 18 h

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes

Boletos: $75

Asako Arai, flauta

Fielding José Roldán, oboe

Rafael Prado Durán, clarinete

Cristian Cornejo, corno francés

Wendy Holdaway, fagot

Dentro de las Jornadas INBAL-SACM 2025, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México interpretará obras de música mexicana de los compositores Oscar Alcalá, Uriel Cisneros, Eliezer Alejandro, Joxyer Zamudio, Ariel Waller, María Granillo, Patricia Moya y Adán Ramírez.

___________________________________

Ballet Mécanique - Vanguardia Futurista

Tambuco ensamble de percusiones

Sábado 29 de noviembre, 19 h

Sala Principal, Palacio de Bellas Artes

Boletos: $300, $280, $250, $150, $120

El destacado ensamble Tambuco presentará la obra Ballet Mécanique. Vanguardia Futurista, que celebra la audacia sonora de inicios del siglo XX.

El concierto incluye la obra Ballet Mécanique, de George Antheil (EE. UU.), pieza emblemática que sintetiza la estética del futurismo y el dadaísmo, que fue una fusión innovadora de la mecánica, el ritmo y la experimentación sonora. En su ejecución, Tambuco estará acompañado por los pianistas Ana Gabriela Fernández, Duane Cochran, Józef Olechowski y Gonzalo Gutiérrez, así como por diez percusionistas invitados.

El programa se complementa con otras obras icónicas de percusiones de principios del siglo XX: Sextet, de Steve Reich (EE. UU.); Ionisation, de Edgar Varèse (Francia); y Rítmicas V-VI, de Amadeo Roldán (Cuba).