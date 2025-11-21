Muere Margit Frenk, la gran estudiosa de la poesía cantada y gran filóloga

Luto. Margit Frenk.

Este viernes se anunció el deceso de la doctora Margit Frenk, una de las figuras más eminentes de la filología y la investigación literaria hispánica. Su monumental contribución incluye obras canónicas como el “Cancionero folklórico de México”, el “Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica” y el “Cancionero poético de Gaspar Fernández”.

Su paso por instituciones de alto perfil como El Colegio de México (Colmex) y la UNAM (FFyL), sumado a su dirección editorial de las revistas Literatura Mexicana y Literaturas Populares, fue crucial para impulsar el estudio profundo de la tradición oral, las culturas populares, el romancero y los clásicos del Siglo de Oro, como el “Quijote”.

Recordamos su agudeza y sensibilidad a través de las palabras que empleó en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua (1993), titulado Charla de pájaros o las aves en la poesía folklórica, un testimonio de la pasión contagiosa de la académica que iluminó nuevos caminos: “los recuerdos remotos del verde colibrí… haciendo brotar un ‘estrépito de las aves preciosas’”.