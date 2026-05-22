El Prado y la posibilidad de mirar juntos

Blanco José Carlos Balaguer Paredes, director del Centro Cultural de España en México.

Hay imágenes que forman parte de nuestra memoria colectiva incluso antes de haberlas visto en persona.

“Las Meninas”, los cuadros negros de Goya o “El jardín de las delicias” habitan desde hace tiempo nuestro imaginario común. Muchas personas las conocimos primero en libros, reproducciones, pantallas o en clases de historia del arte mucho antes de entrar a una sala del Museo Nacional del Prado. Y quizá ahí reside una de las transformaciones culturales más interesantes que han vivido los museos en los últimos años: entender que el patrimonio también puede construirse desde la distancia, desde la curiosidad cotidiana y desde las nuevas formas de circulación digital de la cultura.

El trabajo que el Prado ha desarrollado a través de sus contenidos digitales y, particularmente, mediante iniciativas como Los directos del Prado, resulta profundamente significativo. No solamente porque ha logrado ampliar el alcance internacional del museo, sino porque ha conseguido algo todavía más complejo: volver cercana una institución histórica sin renunciar al rigor.

Detrás de cada transmisión, recorrido o conversación sobre una obra existe una apuesta muy valiosa por democratizar la experiencia cultural. Hablar de arte con profundidad, pero también con emoción, cercanía y una vocación genuina de compartir el conocimiento. Eso transforma por completo la relación entre las personas y el museo.

De pronto, el Prado deja de percibirse como un espacio lejano, reservado únicamente para especialistas o visitantes presenciales, y se convierte en un lugar al que millones de personas pueden entrar simbólicamente desde cualquier parte del mundo. Mirar, preguntar, descubrir y emocionarse frente a una pintura también se vuelve una experiencia posible desde la cotidianidad digital.

No se trata únicamente de tecnología, ni de presencia en redes sociales. Lo verdaderamente importante es la capacidad de generar comunidad alrededor del patrimonio. Y ahí el Prado ha sabido construir algo extraordinario.

México se ha convertido en una de las comunidades internacionales más activas alrededor de sus contenidos digitales. Las más de 750 mil personas que siguen al museo desde este lado del Atlántico hablan de una relación cultural viva y profundamente compartida entre México y España.

Una relación que no se limita al pasado histórico, sino que continúa construyéndose todos los días a través del intercambio cultural, el diálogo y las formas contemporáneas de acceso al conocimiento.

Quizá por eso resulta especialmente pertinente recordar el lema del pasado Día Internacional de los Museos 2026: “Museos uniendo un mundo dividido”. Porque, en efecto, pocas cosas resultan hoy tan necesarias como los espacios capaces de reunirnos alrededor de algo común.

Vivimos tiempos atravesados por la velocidad, la fragmentación y discursos que constantemente buscan polarizar la conversación pública. Frente a ello, detenernos unos minutos para mirar una obra, escuchar una historia o conversar colectivamente sobre arte puede parecer un gesto pequeño, pero también constituye una forma de construir espacio público y comunidad.

La cultura posee todavía esa capacidad: romper fronteras, abrir conversaciones y recordarnos que compartimos sensibilidades. Y quizá ahí reside una de las tareas más importantes de las instituciones culturales contemporáneas: no solamente conservar el patrimonio, sino hacerlo significativo para las personas; convertirlo en un territorio compartido, vivo y accesible.

En tiempos marcados por la fragmentación y el ruido, quizá ahí resida también una de las mayores responsabilidades de la cultura: seguir creando espacios donde todavía sea posible encontrarnos.

* Director del Centro Cultural de España en México y

gestor cultural, sociólogo e investigador en cultura pública