¡Spotify lanzará función para crear mix de canciones con Inteligencia Artificial! así será la nueva herramienta de “Labs” en la app

Spotify anuncia nueva funciones La aplicación de streaming musical lanzará una nueva herramienta que permite a los usuarios crear música utilizando IA (Spotify)

Spotify, el gigante de streaming musical, acaba de anunciar una nueva función que permitirá a los usuarios crear covers y remixes de canciones utilizando inteligencia artificial. La función, que se lleva a cabo de la mano con Universal Music Group, tiene el nombre de Studio by Spotify Labs y tendrá un costo adicional para usuarios Premium de la aplicación.

¿Cómo funcionará la nueva herramienta de Spotify?

Según la compañía, Studio, con el consentimiento del usuario, recopilará datos a partir de la música, podcasts y audiolibros que el suscriptor escucha con frecuencia. También podrá acceder a otras herramientas digitales como el calendario y el correo electrónico para generar una experiencia más personalizada. A partir de esta información y con un «prompt» del usuario, creará audio personalizado. Así, por ejemplo, el usuario podrá pedir que la aplicación le genere un podcast con música tropical de fondo en el cual se narre la bitácora para un viaje que se va hacer a Cancún.

¿A quién beneficiará esta nueva función de Spotify?

Según el director ejecutivo de Spotify, Alex Norström, esta herramienta surge como una manera de «resolver» el tema de las interpretaciones hechas por fans. La herramienta facilitará que los fanáticos de un artista en particular modifiquen la música de este sin infringir en derechos de autor. La propuesta aparece en un ambiente en que los covers hechos con IA se han vuelto controversiales y plataformas como Spotify han sido inundadas por ellos.

De ser exitosa, la meta de esta iniciativa sería que tanto los artistas musicales como Spotify reciban beneficios monetarios de las versiones hechas por los usuarios. Se posiciona como una manera de combatir el sangrado económico y robo de propiedad intelectual que la IA ha supuesto a los artistas en plataformas de streaming. Cabe destacar que la herramienta sólo podrá utilizar canciones de músicos que hayan cedido el derecho de su material para ser utilizado por la IA.

Las nuevas funciones de Spotify

El anuncio se dio a conocer durante una junta de inversionistas en la cual también anunciaron una función para usuarios Premium llamada Spotify Reserved. Esta se lleva a cabo en colaboración con Live Nation, la plataforma de boletos dueña de Ticketmaster.

Esta función, que se piensa estrenar durante el verano en Estados Unidos, seleccionaría a los fanáticos más asiduos de un artista utilizando información del algoritmo. Estos recibirán ofertas por tiempo limitado para obtener dos boletos en un futuro concierto del artista seleccionado.