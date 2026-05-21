La Pasión Mundialista se hace Arte; Banamex premia Ingenio artesanal inspirado en Fútbol

Al unir creatividad de pueblos con esfuerzo institucional, se asegura que el arte popular sobreviva, florezca y trascienda generaciones, señala Rocío Blázquez —

Copa del Arte Banamex 2026 Los creadores artesanales procedentes de diversos estados de la República que con sus técnicas milenarias reinventaron la narrativa estética del Fútbol. (Gerardo González Acosta)

El Banco Nacional de México presentó hoy las piezas ganadoras de la Copa de Arte Popular Banamex, un extraordinario certamen que unió dos aspectos que abundan en el país, talento artesanal y pasión por el fútbol.

En el Palacio de Cultura Banamex, la subdirectora de Arte Popular de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, Rocío Blazquez, dijo que la convocatoria al certamen estuvo abierta a nivel nacional del 2 de diciembre de 2025 al 17 de abril de 2026.

Fueron recibidas 877 piezas creadas por 471 artesanas y 496 artesanos provenientes de 29 estados de la República Mexicana.

Las piezas ganadoras y una selección de obras participantes de la Copa de Arte Popular Banamex serán integradas a tres exposiciones simultáneas; en el Palacio de Cultura Banamex, antes Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México, del 23 de mayo al 13 de septiembre de 2026; en el Museo Regional de la Cerámica, en Tlaquepaque, Jalisco, del 31 de mayo al 4 de septiembre de 2026; y en el Museo del Noreste en Monterrey, Nuevo León, del 9 de junio al 9 de agosto de 2026.

El concurso convocó a las artesanas y artesanos de todo el país a crear piezas inspiradas en el fútbol, en ocasión del Mundial tripartita del balompié.

Para sorpresa de los curadores y el jurado, los artesanos mexicanos “generaron un diálogo entre las tradiciones artesanales y una de las expresiones culturales contemporáneas de mayor alcance social”, explicó Blazquez.

Dijo que las obras participantes destacan por la diversidad de materiales, técnicas, enfoques, y “por su profunda vinculación con la identidad comunitaria”.

En tres salones del primer piso del antiguo Palacio de Iturbide, habilitados en sus paredes cuales canchas de futbol, los asistentes podrán ser asombrados por las técnicas artesanales logradas, que integran una diversidad sobresaliente entre el barro, madera, fibras vegetales, textiles, metales, piedra, cartonería, orfebrería, chaquira, papel amate, cera, y miniatura, entre muchos otros procedimientos.

Testimonios de la Excelencia

Copa del Arte Banamex 2026 La Carcacha Futbolera, tercer lugar de Esmaltes, de Daniel Soteno Díaz, originario de Metepec, Estado de México. Una espectacular obra de arte. (Gerardo González Acosta)

De viva voz, los Maestros artesanos describieron uno a uno los procesos técnicos y las inspiraciones detrás de sus obras premiadas.

Los artistas confirmaron que utilizaron materiales tradicionales como barro negro, textiles, madera y miniatura para representar estadios, jugadas históricas y la identidad cultural de sus comunidades.

Cada relato resaltó la maestría técnica necesaria para transformar elementos ancestrales en piezas contemporáneas que así rinden homenaje a la iconografía futbolística y sus momentos históricos.

Los testimonios artesanales también explicaron la profunda investigación y simbolismo detrás de cada obra, desde estadios que funcionan como molcajetes hasta bordados que narran la “Mano de Dios”, o estadios en miniatura dentro de una caja de cerillos, entre uchas obras maravillosas.

Estética del Balón, en Manos de Grandes Maestros

Señaló que la llegada de la Copa Mundial de Futbol 2026 a México “fue la ocasión perfecta para que Patrimonio y Fomento Cultural Banamex pusiera en marcha un proyecto verdaderamente especial”.

Añadió que la exposición forma parte del programa Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano.

Recordó que la Copa de Arte Popular Banamex 2026 fue implementada para fortalecer y difundir las expresiones mas valiosas de la cultura artesanal del país, por ello la invitación abierta a artesanas y artesanos de todo el territorio nacional para crear obras que unieran sus tradiciones con la pasión compartida por el futbol.

“La respuesta fue extraordinaria; un total de 967 creadoras y creadores de 29 estados se sumaron a la convocatoria con 877 piezas de una diversidad asom-brosa”, manifestó.

Rocío Blazquez expresó que a través de cada creación artística, los artesanos rinden tributo a los momentos, los personajes y los estadios que han marcado la historia del balón en México y el mundo.

Como parte del programa, Banamex presenta tres exposiciones simultáneas bajo el mismo nombre.

“En ellas, el público puede admirar tanto las obras distinguidas con 38 galardones, y una generosa recopilación de piezas elegidas por su calidad excepcional; la elección de las sedes coincide con las ciudades mexicanas que acogerán los partidos del torneo”, reveló.

La subdirectora de Arte se refirió así al Palacio de Cultura Banamex (antes Palacio de Iturbide, en la CDMX); el Museo del Noreste, en Monterrey, Nuevo León; y el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, en Jalisco.

Blazquez indicó que la Copa de Arte Popular Banamex 2026 es una apuesta por el futuro de las artesanías en México.

“Al unir la creatividad de los pueblos con el esfuerzo institucional, se asegura que el arte popular sobreviva , florezca y alcance una vitalidad que trascienda generaciones”, comentó.

Estadio Azteca, de Monumento a Molcajete

Copa de Arte Banamex 2026 El Estadio Azteca, con piedra volcánica; ademas es molcajete funcional, d Juan Mena Ochoa, de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. (Gerardo González Acosta)

El maestro Juan Mena Ochoa, originario de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, presentó una réplica del Estadio Azteca elaborada íntegramente en piedra volcánica extraída de la montaña.

Su obra destaca por su valor estético y por ser funcional, pues el techo del estadio es desmontable y la cancha extraíble para convertirse en un molcajete diseñado para elaborar salsas.

Mena Ochoa, integrante de un colectivo de artesanos, explicó que el proceso implicó tornear y labrar la piedra manualmente con martillos y cinceles en su taller doméstico.

Reveló que su motivación principal fue la preservación ecológica, y optó por técnicas ancestrales que evitan la contaminación generada por herramientas eléctricas.

El Virtuosismo galardonado, y Relevo Generacional

Explicó que luego de un proceso de selección realizado por un jurado conformado por especialistas en arte popular mexicano, fueron seleccionadas las 38 piezas ganadoras de un premio o mención honorífica.

Dijo que el presupuesto de premios suma 1 millón 980 mil 000 pesos, que incluye dos galardones principales.

Ante los medios de comunicación reunidos entre los artesanos, reveló que el Galardón Banamex fue otorgado a Jesús Buendía Reynoso y Marlene Pérez Valverde, de Chimalhuacán, Estado de México, por su obra Hilos de gloria: bordando nuestra pasión, un traje de charro para carnaval elaborado con bordado de punta artesanal.

Además, el Premio Joven Banamex fue para Brayan Hernández Hurtado, de Jerez, Zacatecas, por sus Arracadas Jerezanas Gol de Plata, realizadas en filigrana de plata mediante técnicas tradicionales.

Abel Ávalos, el Universo en una Caja de Cerillos

Por su parte, el maestro Abel Ávalos, proveniente de Dolores Hidalgo, Guanajuato, obtuvo el segundo lugar en la categoría de miniaturas con una obra que desafía la percepción; una cancha de fútbol completa dentro de una caja de cerillos.

Con simpatía y sencillez, el Maestro explicó a Crónica que la pieza es el resultado de “tres meses de labor intensiva utilizando una técnica de gotitas de barro, aplicadas con pincel para construir formas capa por capa, de manera similar a como las avispas edifican sus nidos.

La complejidad de la obra incluyó más de 500 espectadores y 150 banderas, creados a partir de 250 mil de gotitas de barro; jugadores que miden apenas 2 milímetros; redes de las porterías fabricadas con las alas de un mosquito, un detalle que el artesano conservó específicamente para este certamen.

Ambas piezas forman parte de las 145 obras expuestas que celebran la creatividad de los maestros artesanos mexicanos en torno a la pasión por el fútbol.

Sin Convivencia y Familia, no hay Fútbol

Cuando uno se acerca a cada pieza de la exposición, es posible reconocer, apreciar y dejarse conmover por la excepcional destreza técnica, historias, identidades y saberes que dan forma la tradición futbolera nacional, que va mucho más allá de los juegos, la cancha, las transmiciones y los jugadores.

Es como dijo con sabiduría popular una de las artesanas, “sin convivencia, familia, arte y afición, no hay futbol”.

La Copa de Arte Popular Banamex se alza como una celebración de la destreza técnica mexicana y un recordatorio oportuno de que la riqueza de un país se mide por su capacidad para preservar y valorar sus raíces.

Rocío Blazquez, subdirectora de Arte de Fomento Cultural Banamex, ratificó su compromiso para continuar el impulso a estas alianzas institucionales, asegurar que el talento de las manos mexicanas alcance una proyección global única en el mundo en este año tan significativo para la afición.

La Pasión Mundialista se hace Arte; Banamex premia Ingenio artesanal inspirado en Fútbol