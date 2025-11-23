Toda la obra del escritor español García Lorca se traducirá a la lengua maya

Autor El poeta Federico García Lorca.

Un proyecto del ayuntamiento de Fuente Vaqueros, donde nació el escritor español Federico García Lorca, y el estado mexicano de Yucatán traducirá por primera vez toda su obra a la lengua maya.

El acuerdo, que se inscribe en el hermanamiento entre la localidad española y los 106 municipio de Yucatán, tiene el objetivo de promocionar la producción del poeta y dramaturgo en México como símbolo de transformación social, liberal y defensa de los derechos humanos.

Según informó el consistorio de Fuente Vaqueros (provincia de Granada), también se prevé la creación de un premio internacional de trayectoria literaria, una colección bilingüe de poesía o la II edición del Festival Intercultural Prisma Lorca.Una delegación oficial de Yucatán visitó recientemente el municipio natal del escritor para avanzar en los proyectos culturales comunes.

El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, subrayó que esta localidad reafirma así su vocación internacional y su compromiso con la cultura como puente entre pueblos.

García Lorca fue uno de los autores más destacados de la Generación del 27, considerada la edad de plata de las letras españolas. Murió asesinado en 1936 por miembros del bando sublevado contra el Gobierno de la II República española.