Defensa de la cultura universitaria, tema de la FILUNI 2026: Leonardo Lomelí

UNAM El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, junto a otros rectores y rectoras de universidades del país en la FIL de Guadalajara. (UNAM)

De acuerdo con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, no hay mejor ocasión que la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara para anunciar dos eventos afines: la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) y la Fiesta del Libro y la Rosa.

“Estoy seguro también que será una gran oportunidad de refrendar la amistad y las relaciones académicas que por años han existido entre nuestras comunidades. Y qué mejor hacerlo que en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a cuya directora y anfitriona agradezco mucho”, expresó.

El anuncio se hizo en el stand de la UNAM, con la presencia de representantes de la Universidad de Valencia, institución invitada especial de FILUNI, que se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto. Para esta ocasión se prevé un programa que abordará la defensa de la cultura universitaria, el exilio, las pluralidades de España y la revitalización de las lenguas originarias.

“Tanto la Universidad de Guadalajara como la Universidad Nacional Autónoma de México, una casa que para la Universidad de Valencia son sinónimo de excelencia, de compromiso cultural, de vocación iberoamericana”, expresó María Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de València

Asimismo expresó que la UNAM es referencia iberoamericana, socia y aliada “con la que compartimos una visión de internacionalización reforzada recientemente con una jornada entre nuestras universidades en España, de la que estoy segura que además de conclusiones hemos generado un producto audiovisual muy interesante y, próximamente, espero que podamos presentar ya un producto editorial”.

En cuanto a la Fiesta del Libro y la Rosa, iniciada hace 18 años, se realizará del 23 al 26 de abril, con lo que este año se extenderá un día más. Sus temas serán la búsqueda del bien común, la equidad, el respeto y la cultura de paz.

Por otra parte, la Dra. Rosa Beltrán, coordinadora de cultura UNAM indicó que a esta FIL GDL la universidad trajo 5000 títulos y más de 45 000 ejemplares para la comunidad lectora. “Algunos han dudado de esas cifras. Pueden contarlos. Es extraordinario. Es nuestra manera de confirmar que la UNAM es una casa de libros y de conocimiento”.