La Unesco incluye como Patrimonio Mundial una decena de sitios, la mayoría en Asia

Unesco La Unesco realizó su asamblea anual celebrada en la ciudad surcoreana de Busán.

La Unesco decidió este sábado declarar como Patrimonio Mundial más de una decena de sitios, la mayoría de ellos en el continente asiático, durante la asamblea anual celebrada en la ciudad surcoreana de Busán.

Entre las inclusiones en la lista se encuentran el templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en funcionamiento de forma ininterrumpida durante más de 1.500 años en la provincia tailandesa de Nakhon Si Thammarat, o los complejos funerarios de Xiongu (Mongolia).

Durante un evento retransmitido en directo, la Unesco inscribió también al conjunto sagrado de la provincia kazaja de Mangystau, formado por singulares mezquitas “subterráneas”, y a la industria de porcelana artesanal de Jingdezhen, en China, con una superficie de casi 2.000 hectáreas.

Durante la jornada, también dio ‘luz verde’ a la declaración de Patrimonio Mundial para el antiguo sitio budista de Sarnath (India), lugar sagrado donde se cree que Buda pronunció su primer sermón y conoció a sus primeros discípulos.En el continente africano, añadió como Patrimonio Mundial a las medinas de los históricos sultanatos de Comoras, y al pueblo tunecino de Sidi Bou Said, frente al mar Mediterráneo.

Como patrimonio natural, la Unesco incluyó al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee (Estados Unidos) y la reserva natural de Wadi Wurayah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).A su vez, declaró como Patrimonio Mundial los fósiles de peces óseos de Limfjord, en Dinamarca, al representar el sitio más antiguo e importante sobre la evolución y diversificación temprana de peces óseos modernos.