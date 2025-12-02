Presentan libro que compila los primeros casos de economía circular en México

Rubén Zarco durante la presentación del Libro en la Feria Internacional del Libro (FIL)

En un contexto marcado por la presión climática y la urgencia de replantear los modelos productivos, llega a librerías “Economía Circular en México: casos de éxito, retos y oportunidades”, presentada por Rubén Zarco durante la FIL Guadalajara como un llamado directo a gobiernos, empresas y ciudadanía: “Los residuos no son basura, son recursos”.

“Los municipios no pueden seguir ignorando el potencial económico de los residuos. Necesitan inversión, políticas fiscales claras y equipos técnicos capacitados”, afirmó

Zarco advierte que el verdadero obstáculo es la falta de voluntad política: “Se necesita una regulación más estricta para quienes contaminan, y que los impuestos verdes realmente se apliquen en lo que deben: incentivos, plantas, reciclaje. No basta con leyes, se necesita acción”, refirió.

La obra no sólo diagnostica, también propone. Incluye alternativas, análisis jurídicos, estrategias regulatorias y voces del sector público, privado y académico.

“Economía Circular en México” demuestra que la circularidad ya no es un ideal abstracto, sino un proceso en marcha que puede convertirse en fuente de ingresos, empleos verdes y ahorro público en un país presionado por el cambio climático.

El libro, coordinado por los juristas Rubén Zarco Novelo e Iván Adelchi Peña Estrada, integra ocho capítulos que recorren desde fundamentos conceptuales y jurídicos hasta casos reales en gestión del agua, residuos, innovación empresarial y políticas públicas.

Su prologuista, el doctor Jorge Witker Velásquez, destaca que la obra “ofrece una panorámica indispensable” para entender cómo México puede alinearse a la Agenda 2030.

El capítulo final cuestiona si la ausencia de políticas públicas coloca al Estado mexicano como responsable de la ineptitud en la gestión de residuos, un debate que se vuelve urgente ante la crisis ambiental.

Desde la FIL Guadalajara, Zarco dejó claro que el propósito del libro es aterrizar la circularidad en decisiones y políticas concretas. “Tenemos que dejar de hablar en teoría y empezar a actuar. Hay que calibrar qué funciona y qué no, pero ya en campo, no solo en discursos”, afirmó.

Zarco también recordó que en ese estado existe un modelo operativo de economía circular desde hace décadas. Diariamente se separan más de 5 mil toneladas de residuos para su reciclaje y se aprovecha el biometano generado por la basura para producir electricidad, mediante una planta inaugurada hace más de 30 años y que incluso contó con la presencia de Hillary Clinton.

“Eso ya sucede y debería replicarse”, señaló.

Casos verificables en México

Uno de los capítulos centrales documenta el modelo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).

Su director, Juan Ignacio Barragán Villarreal, explica cómo el organismo abastece a 5.5 millones de habitantes y trata el 100% de las aguas residuales en 40 plantas y 17 lagunas de oxidación. Además, amplía su red de tubería morada para reutilizar agua gris en la industria.

Zarco subraya que estos ejemplos demuestran que la circularidad es posible cuando hay voluntad institucional:

“No se trata de potabilizarla, que es más complejo, pero sí de convertirla en agua gris útil para procesos industriales. Eso ya sucede y debería replicarse”, insistió.

En el capítulo empresarial, Adrián Gómez Balboa sostiene que la circularidad se acelera mediante incentivos, no solo mediante regulaciones.

Por su parte, Elyasid Eliud Campa Arvizu, exfuncionario de la CNBV, expone casos donde la circularidad genera empleos verdes, formalización y reducción de desigualdades.

A nivel estatal, Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente en Tlaxcala, analiza programas subnacionales y advierte la urgencia de coordinar y armonizar políticas de residuos.

La segunda parte del libro introduce un enfoque jurídico y social. Peña Estrada propone incluir la economía circular dentro del derecho humano al desarrollo, mientras que Zarco presenta un diagnóstico crítico de la gestión municipal de residuos.

El autor expone que las deficiencias financieras y técnicas dificultan el cumplimiento de la obligación constitucional de disposición final y explica que la regionalización del servicio mejora la eficiencia.