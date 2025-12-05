Inicia la campaña Adoptaxolotl 2025-2026: Educación, para ayudar al rescate de los ajolotes

Ejemplar. Un ajolote. (UNAM)

Preservar el ajolote y apoyar a las personas productoras de las chinampas para que continúen con la rehabilitación de estos espacios, es posible mediante la campaña Adoptaxolotl 2025-2026: Educación, conservación y restauración ecológica del humedal de Xochimilco.

El grupo de expertos del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, encabezados por Luis Zambrano González, investigador de esta entidad, implementan la cuarta edición de esta estrategia, la cual tiene entre sus propósitos contribuir a mejorar la calidad de vida de esos ejemplares que forman parte de la colonia a cargo del equipo científico universitario, constituida por aproximadamente 120 individuos.

También busca brindar apoyo a las personas productoras, a fin de que continúen con la chinampería tradicional y la rehabilitación de los canales secundarios para que los anfibios tengan mayor calidad de vida al momento de su reintroducción.

Luis Zambrano comentó que el objetivo es restaurar y regenerar Xochimilco, cuyos sistemas agrícolas ancestrales nos han dado de comer por más de mil 500 años.

El ajolote de ese lugar (Ambystoma mexicanum) ha estado ligado a las y los mexicanos desde hace mil 500 años; culturalmente es una de las especies más importantes para el país. “Es un anfibio interesante para nosotros los biólogos y, por el sitio donde están, colaboran a mantener la estructura trófica de todo el lago y a que haya más biodiversidad en el sitio”.

Espacios seguros

La campaña incluye dos rubros: la adopción virtual de un ejemplar o de un refugio, a partir de 200 pesos hasta 108 mil pesos (para los refugios) por uno y seis meses, hasta por un año. Las personas adoptantes pueden decidir el nombre y el sexo de su ajolote.

El segundo aspecto es el nuevo kit denominado “chamba a un chinampero”, que consiste en un donativo de 500 pesos cuyo material gráfico está dedicado a los productos que se cultivan y cosechan en las chinampas y cuentan con etiqueta chinampera, una especie de sello verde que los distingue.

La científica del referido Laboratorio, Vania Anaid Mendoza Solís, explicó que como parte de este proyecto surgió la iniciativa Chinampa Refugio, a fin de que ese sistema se constituya en un espacio de resguardo para los ajolotes.

Detalló que se rehabilitaron a un costado de la chinampa y tienen biofiltros elaborados con elementos del ecosistema, que mejora la calidad del agua y bloquea la entrada de especies exóticas como carpa, tilapia y lirio acuático.

Estamos creando espacios seguros en los que sabemos que existe alimento de calidad, puesto que en los cultivos no se utilizan agroquímicos y todos los procesos son sustentables, con lo cual ajolotes y los animales endémicos y nativos de Xochimilco podrán completar su ciclo de vida de manera natural, abundó.

A la fecha se trabaja de forma directa con 48 chinamperos; hay 36 chinampas refugio y aproximadamente tres mil metros cúbicos de agua filtrada a través de 71 biofiltros. Se dispone de una superficie sembrada de 119 mil 729 metros cuadrados, donde las personas beneficiarias suman mil 172.

Se trabaja en el censo de ajolotes, para ello hemos navegado por más de 65 canales que superan 19 kilómetros. Los resultados nos han permitido encontrar que aún queda rastro de su ADN en esos canales, indicó Mendoza Solís.

La universitaria Diana Laura Vázquez Mendoza precisó que el proyecto chinampa refugio tiene 20 años trabajándose. En la actualidad son 21 chinamperos que reciben financiamiento y acompañamiento.

El proyecto ha logrado el respaldo de instancias locales, federales, culturales, organizaciones internacionales como Conservation International, por ejemplo, pero también de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a través de la campaña.

Los productos obtenidos se pueden adquirir en Tienda UNAM. Las personas interesadas en apoyar la campaña pueden ingresar a la página https://www.ib.unam.mx/ib/adopta-axolotl/

Las aportaciones recaudadas por Fundación UNAM son deducibles de impuestos.