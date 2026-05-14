La SAPS presenta “Cuerpo climático” o el ser sensible individual y colectivo

Muestra. Una de las exposiciones que abren este sábado 16 al público en la SAPS.

La Sala de Arte Público Siqueiros inaugura 3 exposiciones este sábado a las 12 del día: “Floresta”; “Después del lodo, la poesía de una larva”; y “Siqueiros situado”, que giran en torno al cuerpo y la naturaleza.

Bajo el eje temático “Cuerpo climático” que orientará las actividades del recinto y La Tallera durante 2026 y 2027, estas exposiciones se acompañarán de programas de actividades paralelos, que comenzarán con un performance y una intervención del espacio público.

“Nos da la oportunidad de cruzar el cuerpo como un campo sensible, el cuerpo de manera individual, de manera colectiva, institucional, territorial y un cuerpo que se ve afectado y afecta cuestiones desde el clima político y social”, expresa la directora de la SAPS y la Tallera, Paola Santoscoy.

Al presentar a los medios este nuevo ciclo investigativo, que pretende divulgar tanto procesos curatoriales como artísticos contemporáneos en torno al cuerpo, Paola Santoscoy apunta a convocar prácticas y temas “urgentes e importantes del presente”.

“El arte social en el presente toma muy distintas formas. También tocarán temas de arte y ecología, que iremos realmente trazando junto con la programación y especulando hacia dónde este Cuerpo Climático nos va a llevar”, agrega.

La intención es vincular el acervo y la figura de Siqueiros con prácticas contemporáneas y las afectaciones del territorio.

RECORRIDO

Vestidos escultóricos elaborados con residuos industriales y materiales endémicos de Yucatán son algunas evocaciones que cuelgan como crisálidas e incitan a la interacción en “Después del lodo, la poesía de una larva”, creada por Rafiki Sánchez en el Cubo de la SAPS, espacio caracterizado por presentar nuevas producciones y comisiones de obra.

En el segundo piso se encuentra la exposición colectiva “Floresta”, configurada a partir de Flora alucinante (1968) de Siqueiros, como punto de partida para invitar a 12 artistas contemporáneos.

A través de aproximaciones pictóricas y escultóricas, la curaduría pone en crisis la noción de lo “tropical” como imagen de exotismo y otredad, vinculada a la colonización y el paisaje entendido como objeto de explotación.

Finalmente, en la entrada está “Siqueiros situado”, que despliega una serie de estudios de la anatomía animal que David Alfaro Siqueiros realizó e integró en su obra y establece un diálogo con las exploraciones de la artista argentina Ángela Ferrari (1990).

A través de una serie de gabinetes documentales, dedicados al acervo fotográfico y hemerográfico del artista, se muestra tanto la relación con los cuerpos animales como la fotografía como matriz de análisis.

CUERPO EXPANDIDO

“Cada exposición tiene su propio programa público”, comenta Rodrigo Torres, director de Programas públicos y parte del equipo curatorial de la SAPS.

Este sábado 16 de mayo a la 1 pm, el creador de “Después del lodo, la poesía de una larva” activará su obra con un performance.

Entre crisálidas, residuos industriales y materiales endémicos de Yucatán, el artista despliega una exploración sobre la transformación, la memoria y las relaciones entre cuerpo, territorio y materia.

Mientras que la exposición de Rafiki Sánchez “tiene que ver más con performance, actividades de cuerpo en el espacio, interviniendo las piezas”, explica que para la de Siqueros situado están diseñando un programa de investigación en el Centro de Investigación y Documentación Siqueiros (CIDS), donde están resguardados los materiales documentales.

“Ya está apalabrado un ciclo de investigación que se va a llamar Amigas de la Escultura AC, como haciendo un guiño a una asociación de amigos que hubo en los años 50 y con quienes Siqueiros publicaba el periódico Arte Público”, detalla.

Señala que la biblioteca Siqueiros “sale poco”, aunque puede consultar de manera superespecializada, y la intención de este programa es ser un pretexto para “empezar a mover los libros y ponerlos a circular en este espacio”.

“Serán unas sesiones de aproximadamente 6 semanas, un programa de investigación acompañado que resultará en una publicación digital”, continúa.

En cuanto a las actividades que acompañan la muestra “Floresta”, este domingo 17 de mayo, Rodrigo Torres anuncia la participación de Nativas de las calles, colectivo conformado por Armando Maravilla y Arath Macías.

“Vamos a hacer un taller de elaboración de bombas de semillas que después iremos a dispersar a diferentes jardineras, sobre todo en las glorietas que están acá atrás de la SAPS, en la fronda del parque Tamayo, para pensar que podemos hacer brotar un jardín nativo en estos 5 meses que estará la exposición visitable”, invita.

Por otro lado, a fin de mes será la noche en museos, con visitas acompañadas con los artistas.

“Esa primera semana de junio también tenemos una presentación editorial con Sexto Piso sobre temas de arte y medioambiente y viene un programa bastante robusto porque tenemos dos artistas con quienes hacer un montón de cosas”, agrega.

Además, Rodrigo Torres adelanta que desde la SAPS se encuentran en diálogo con el Museo de Arte Moderno, porque tienen la exposición de Gerda Gruber y es una de las mentoras artísticas de Rafiki Sánchez.

“Entonces, aunque según entiendo Gerda ya no va a venir a la Ciudad de México, estamos proponiendo un intercambio para ver ambas exposiciones y hacer actividades performáticas en las salas de ambas de ambas expos”.

Para más información sobre las exposiciones y programa paralelo de la Sala de Arte Público Siqueiros (C. 3 Picos 29, Polanco, Ciudad de México) visita su página web y redes sociales de @saladeartepublicosiqueiros