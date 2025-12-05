Richard Gere: En Estados Unidos tenemos a este tipo, Trump. Nos lo merecíamos

FIL de Guadalajara Alicia Bárcena Ibarra y Richard Gere. (UdeG)

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, Alicia Bárcena Ibarra inicia su conversación con el actor estadounidense Richard Gere dirigiéndose al público: “imagínense lo que significa moderar a Richard Gere, es la fama caminando, pero primero quiero preguntarles, ¿cómo están?” lanza animadamente al público que desborda el auditorio Juan Rulfo y la Expo Guadalajara.

Entre los encuentros más curiosos, especiales y esperados de la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el protagonista de películas como “Mujer bonita” (1990) y Siempre a tu lado, Hachikō (2009) -entre otras- y la funcionaria pública Alicia Bárcena mantienen el diálogo “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”.

Esta conversación se realiza dentro del programa FIL Pensamiento y ha generado una reacción multitudinaria, de modo que la fila de gente apelmazada entre sí se extiende y sobrepasa la capacidad tanto de la entrada principal como la de prensa.

Un par de muros abatibles del auditorio fueron retirados y hay público hasta en la antesala de los salones donde se presentan escritores e invitados desde el pasado 19 de noviembre y hasta el próximo 7 de diciembre.

Como edecanes, miembros del staff de la FIL se paran frente a la entrada de dicho “lobby” con letreros de “CUPO LLENO” que ofenden a quienes no lograron ingresar.

“¡Que salgan, que salgan!” corean.

PROYECTO EN JALISCO Y DOCUMENTAL

Mientras tanto, quienes alcanzaron lugar para escuchar de viva voz al actor, ambientalista, humanista y filántropo le aclaman “PAPASITO”.

Luego, el galardonado con un premio Globo de Oro y Premio Goya Internacional habla sobre su trayectoria humanista y espiritual con quien anteriormente fue secretaria de Relaciones Exteriores (de 2023 a 2024), embajadora de México en Chile (2022 a 2023) y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Relata el trabajo que realiza actualmente en el estado de Jalisco, en México, el proyecto “De la Sierra al Mar”, dedicado a la conservación de 1200 hectáreas en el área conocida como Xala, en la región de la costa, al sur de Puerto Vallarta. No da muchos detalles, ni habla sobre los montos de la inversión, pero celebra contar con el apoyo del gobierno local y federal.

Por otra parte, habla de su reciente documental “Sabiduría y libertad”, que trata de una conversación con el Dalai Lama sobre el tiempo, cómo las personas se conectan con el mundo y si hay algo más allá.

A lo largo de la conversación, el equipo de la FIL termina de abatir los muros y colocar más sillas. La mayoría de la gente que se quedó en la fila y esperaba en la puerta ha comprendido que ya no logrará entrar y se han retirado, aunque algunas se quedan, esperanzadas, echando porras a Richard. Adentro hay algunas sillas libres y suficiente espacio para más personas, pero posiblemente para evitar complicaciones las puertas ya no se abren.

Al final se ofrece un breve espacio para preguntas de la audiencia.

-Si hoy el mundo estuviera dispuesto a escuchar tres lecciones sobre compasión, responsabilidad hacia los demás y la tierra, ¿cuáles serían? o si deseas más de tres.

A lo que Richard Gere responde con una elaboración sobre la bondad como motor para todos los pensamientos y acciones.

“Pero además...esa fue una respuesta muy filosófica y espiritual, pero en un sentido práctico, tenemos que elegir buenos líderes. Es muy importante. Voten. Obtenemos lo que nos merecemos. En Estados Unidos tenemos a este tipo, Trump. Nos lo merecíamos. Lo votamos en unas elecciones justas. Fue un gran error, pero es nuestra responsabilidad. Así que fue un reto para nosotros. Manténganse involucrados. No se alejen del mundo. Sumérjanse en el mundo. Hagan del mundo lo que queremos que sea. Insistan en que tengamos líderes que realmente compartan la misma visión que nosotros”, agrega.

- “Muchas gracias, porque en México nos sentimos muy orgullosos del líder que tenemos… Claudia Sheinbaum…” amaga a responder Alicia Bárcena Ibarra, con algunos débiles aplausos en respuesta, pero interrumpida por abucheos y chiflidos.

“Sí, estamos orgullosos. Yo estoy orgullosa. Yo sé que quizás ustedes no, yo estoy muy orgullosa porque ella dijo ‘no llegué sola, llegamos todas’ y ahí tenemos que trabajar juntos”, tras lo cual recapacita sobre la ocasión y audiencia con la que se encuentra y deja el comercial. “No voy a hacer cuestiones políticas aquí, a ver una última pregunta”, invita.

Una mujer pregunta a Richard Gere cómo la gente local puede involucrarse en su proyecto y él responde que está muy emocionado de colaborar con la Universidad de Guadalajara.

“Uno de los socios que más me entusiasma es que la Universidad de Guadalajara colabore con nosotros en este proyecto y en parte de su documentación. Quiero decir que quiero que el departamento de cine, el departamento de antropología y sociología, lo que sea, formen parte de este experimento de ser responsables y documentar cómo se desarrolla. Cuando algo no funciona, se documenta. Lo corregimos. Hacemos que funcione. Hay personas reales en esto. Justo hoy estábamos hablando de esto. Hay un ecosistema extraordinario en las montañas que es completamente único”, le dice y con esa respuesta concluye el encuentro.