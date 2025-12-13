Dulce Navidad en México; las tradiciones típicas que se celebran en diciembre

Festividades navideñas en México

La Navidad es una festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. Aunque esta celebración se centra en ese momento de la historia de la religión cristiana, las tradiciones para recordarlo pueden variar entre países.

Aquí en México, la temporada navideña inicia nueve días antes del 24 de diciembre; el 16 comienzan oficialmente las posadas y el armado del nacimiento.

Las posadas como festividad inicial de la temporada navideña

Las posadas son celebraciones en las que se representa el camino de la Virgen María y José hasta Belén mientras buscaban asilo antes del nacimiento de Jesús.

La precesión puede variar en tamaño y los participantes suelen llevar velas encendidas y cantar villancicos. Al final del recorrido, ingresan a la casa de uno de ellos, donde comparten bebidas y baile.

Después de la posada, se acostumbra a romper una piñata hecha con una olla de barro rellena de dulces y adornada con papeles coloridos. Esta generalmente tiene la forma de una estrella de 7 picos que representan a los siete pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza) y romperla simula la fuerza con la que se vence al mal y se destruye la falsedad y el engaño.

Asimismo, entre las tradiciones mexicanas se acostumbra a montar un nacimiento, el cual es una parte integral de la cultura nacional y son representaciones de la escena del pesebre, donde nació Jesús.

Además, los mexicanos hacen representaciones escénicas donde se narra la travesía de los fieles pastores para llegar a adorar al Niño Jesús, esta es conocida como Pastorela.

“En su camino a Belén, los pastores se encuentran con el demonio, quien, para evitar que lleguen hasta su destino, les presenta muchos obstáculos, trampas y tentaciones contra las que tienen que luchar”, indicó la Secretaría de Cultura.

Finalmente, otra de las tradiciones navideñas en México es el uso de una corona de Adviento, que es una rosca de rama (generalmente de pino) sobre la cual se colocan cuatro velas de distintos colores que se encienden paulatinamente los domingos antes de la Navidad.

Algunas incluyen una quinta vela que representa a Cristo y se enciende en Nochebuena. (Con información de National Geographic)