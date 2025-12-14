México y Bulgaria establecen acuerdo para difundir su patrimonio arquitectónico y cultural

Las fundaciones de México y Bulgaria acordaron una cooperación permanente para difundir la arquitectura mexicana en Europa del Este y promover el conocimiento del patrimonio arquitectónico búlgaro en México

México y Bulgaria establecieron un acuerdo de colaboración para promover y difundir su patrimonio arquitectónico y cultural, mediante un convenio firmado entre la Fundación Monumental México y la Fundación Casa de México en Bulgaria.

El memorándum de entendimiento fue suscrito de manera electrónica por Carlos Ruiz de Chávez, presidente de la Fundación Monumental México, y Ernesto Briseño, titular de la Fundación Casa de México en Bulgaria.

El documento establece una cooperación permanente entre ambas instituciones para el diseño e implementación de proyectos conjuntos orientados a la difusión del patrimonio edificado mexicano en Bulgaria, así como de la cultura mexicana en sus distintas expresiones.

El acuerdo también contempla la promoción del patrimonio arquitectónico de Bulgaria, caracterizado por la coexistencia de estilos medievales, bizantinos y contemporáneos. En ese sentido, las fundaciones acordaron intercambiar propuestas para la protección, preservación y difusión de sitios y paisajes patrimoniales, además de impulsar el conocimiento de las tradiciones culturales de ambos países.

La firma del convenio contó con la presencia del presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Rodolfo Díaz Covarrubias, quien atestiguó el acto. Como invitado especial participó el arquitecto José Luis Cortés, quien subrayó la relevancia de la arquitectura mexicana como una expresión central de la identidad nacional y su valor como elemento de proyección cultural en el ámbito internacional.

Durante el evento, Ernesto Briseño señaló que la Casa de México en Bulgaria tiene como objetivo mostrar una visión integral de la cultura mexicana, poniendo énfasis en la riqueza simbólica y estética de su arquitectura, desde los periodos prehispánicos hasta las propuestas contemporáneas. En tanto, Carlos Ruiz de Chávez anunció que la Fundación Monumental México impulsará una colecta de libros especializados en arquitectura mexicana, con el fin de crear la primera biblioteca de este tipo en la sede de la Casa de México en Bulgaria.

El acuerdo se concretó en el marco de las celebraciones por los 120 años de la fundación de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y los 80 años del Colegio de Arquitectos de México, lo que otorgó un contexto histórico al acto y reforzó su carácter institucional.

Como antecedente reciente, la Fundación Monumental México fue reconocida el pasado 8 de diciembre por la Plataforma Mundo Ejecutivo como una de las 333 empresas líderes más influyentes de México en 2025, distinción que fue mencionada durante el encuentro.

Con este convenio, ambas organizaciones dijeron buscar fortalecer los lazos culturales entre México y Bulgaria a través de la arquitectura y el patrimonio, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de conservación y difusión cultural.