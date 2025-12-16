“Los rótulos son los que dan colorido a lo que es nuestro mismo México”

Rótulo. Uno de los rótulos que se exhiben. (Ana P. Amador Castillo)

“Los rótulos no deben morir” es lo que dice el maestro Isaías, quien aprendió el oficio de crear letras y letreros de su tío, hace casi 40 años. También es el nombre de la exposición por la que da el recorrido a medios de comunicación, en la Galería José María Velasco (Peralvillo no. 55, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX)

La exposición “Los rótulos no deben morir” se compone por más de 200 piezas, creadas a su vez por más de 50 artistas, lo cual fue una hazaña reunir porque usualmente estas creaciones gráficas se hacen por pedido y están en la calle, no en estudios o embodegadas.

El rótulo es, esencialmente, hacer anuncios, “darle colorido a lo que es nuestro mismo México” expresa el rotulista Isaías, mientras señala leyendas como “rotular no es un delito, es un deleite”, “pierdes miedo o pierdes oportunidad”, “ se diseña ajeno”, “ricos & resistentes rótulos” o “a puro pincel”, entre otras creativas y coloridas frases cuya intención es sobresalir.

Su trabajo consiste en hacer la tipografía para cada rótulo y elegir sus colores, ya sea sobre madera, cartón, tela o lámina.

“Lo que es comida y todo eso se utilizan colores muy naturales que son los rojos y amarillos porque si pones un un anuncio negro para una tortería… no, no funciona”, señala.

Con Isaías viene su colega, Armando Téllez. “Trabajamos juntos desde hace muchos años. Nos conocimos en un taller hace unos casi 30 años. Cuando había muchos talleres, antes. Ya no hay talleres de rótulos, así tradicionales, ahí se hacían rotulistas”, participa.

Considera que la tecnología vino a suplir la mano de los pintores retratistas, pero asegura que el rótulo es un trabajo único, a diferencia de los trabajos en serie.

Para él, el rótulo es el arte de hacer letra, con la finalidad de promocionar, hacer notar o etiquetar cualquier producto o negocio.

De acuerdo con el director de la Galería José Manuel Velasco, Luis Miguel León Cornejo, la muestra está dividida en núcleos: Los pulques, la fotografía, el barrio de Tepito y los nuevos rotulistas (o lo que se está trabajando actualmente).

“En la parte de fotografía tenemos cosas muy interesantes, fotos de Graciela Iturbide, de Yolanda Andrade, de Paulina Lavista, que Paulina Lavista tiene una serie de 1974 que visitó un día Tepito y algunos de los rótulos son del día que visitó Tepito… Paulina acompañada por una vecina del barrio”, invita.

Rótulo. Otro de los letreos en exhibición. (Ana P. Amador Castillo)

DECLARATORIA

Por su parte, el activista Quetzalcóatl Molina, cocurador de la muestra así como activista y promotor del rótulo señala que en enero empezarán las mesas de trabajo y calcula que en mayo 2026 se obtendrá la declaratoria patrimonial para el rotulismo mexicano.

“Lo que sigue es hacer una mesa de trabajo mensual, durante enero, febrero, marzo y abril. A partir de eso se va a entregar el directorio [de rotulistas], el plan de salvaguardia y una investigación de esta justificación histórica de por qué hay que defender y declarar esta manifestación como patrimonio”, explica.

Recuerda que a partir del borramiento realizado por la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, en ese entonces a cargo de Sandra Cuevas (en abril de 2022) los colectivos Los colectivos Laboratorio Comunitario de Diseño y la Red Chilanga en Defensa del Arte (ReChiDA) se organizaron para señalar el peligro (y clasismo) detrás de la estandarización impuesta y son quienes llevan esta moción.

“Yo creo que es imposible revertir o por lo menos no se ha logrado revertir el borramiento porque fueron cerca de 5,000 puestos de lámina los que se borraron y hasta ahora se han pintado cerca de 50”, indica.

Por ello es importante acompañar la declaratoria junto con un plan de rescate de rótulos del centro histórico, así como un archivo fotográfico y un directorio de rotulistas contemporáneos que ayuden a dar claridad al panorama.

“Estamos por lanzar estas convocatorias junto con la Secretaría de Cultura -en alguno de los espacios de la misma- se van a llevar a cabo para que, si todo sale bien, el 2 de mayo -que es el día del rotulista- del próximo año se haga la declaratoria del rótulo”, informa.

Entre los criterios para declarar los rótulos mexicanos como patrimonio inmaterial, el activista subraya que llevan más de 100 años de historia y han acompañado la efervescencia social, artística, musical y cinematográfica de nuestro país.

Asimismo, comenta que recientemente “tuvimos una reunión para ver qué espacios hay en el centro” para dar un espacio físico (museo o galería) para resguardar toda la información y tradición sobre el rótulo mexicano.