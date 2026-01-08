El FCE se convierte en un organismo descentralizado y será promotor de la lectura

FCE Una librería del Fondo de Cultura Económica.

Entre los cambios centrales, el decreto establece que el FCE queda autorizado para “editar, promover, exhibir, distribuir y, en su caso, comercializar libros, publicaciones y materiales editoriales en cualquier soporte”, lo que incluye tanto formatos impresos como digitales, y operaciones en territorio nacional e internacional. Esta disposición reconoce formalmente actividades que la institución ya venía realizando como parte de su expansión operativa.

El documento también destaca que, entre 2018 y 2025, el sello editorial impulsó diversas estrategias orientadas a democratizar el acceso al libro y la lectura. Entre ellas se encuentran el desarrollo de colecciones a precios accesibles, el crecimiento de la red de librerías públicas, la producción a gran escala de títulos impresos y digitales, así como la distribución de materiales editoriales en comunidades con limitado acceso a bienes culturales.

Otro aspecto relevante de la reforma es la incorporación definitiva al FCE de atribuciones que anteriormente correspondían a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Con ello, se formalizan funciones editoriales y de fomento a la lectura que el organismo ya ejercía, como parte de un proceso de reorganización administrativa orientado a evitar duplicidades y fortalecer la coherencia de la política pública en la materia.

El fortalecimiento institucional del FCE se llevará a cabo bajo los lineamientos de “austeridad republicana”. El decreto precisa que no se contemplan ampliaciones presupuestales ni incrementos en el gasto de servicios personales, y que cualquier ajuste a la estructura orgánica deberá realizarse mediante movimientos compensados. Asimismo, el organismo contará con un plazo máximo de 90 días hábiles para adecuar su normativa interna a las nuevas disposiciones.